قندهاری: گلستان آماده میزبانی از زائران در تعطیلات پایان ماه صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر قندهاری ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد اجرایی خدمات سفر ویژه تعطیلات پایانی ماه صفر و روزهای پایانی تابستان اظهار کرد: ستاد اجرایی خدمات سفر در تمام طول سال فعال است، اما در ایام اوج سفر از جمله نوروز و تابستان، فعالیت و هماهنگی میان دستگاههای عضو اهمیت بیشتری پیدا میکند.
وی افزود: امسال نیز با توجه به شرایط خاص کشور و برگزاری مراسم ویژه وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، حضور و همراهی دستگاههای عضو ستاد پررنگتر از گذشته بود و در ایام محرم نیز با توجه به تردد زائران در مسیر مشهد مقدس، حجم فعالیتهای ستاد افزایش یافت.
معاون گردشگری گلستان ادامه داد: تعطیلات پیشرو همزمان با ۲۸ صفر، رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) و همچنین روزهای پایانی فصل تابستان است و بر اساس پیشبینیها، حجم سفر و تردد بهویژه در مسیر بازگشت زائران مشهد مقدس افزایش خواهد یافت.
قندهاری گفت: بخش قابلتوجهی از زائران مشهد مقدس از مسیر استان گلستان تردد میکنند و به همین دلیل ضروری بود هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای مدیریت سفر، ارتقای خدمات و پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی پیش از آغاز این ایام انجام شود.
وی با اشاره به فعالیت دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان اظهار کرد: گلستان از جمله استانهایی است که دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در آن بهصورت فعال و پویا در محل ادارهکل میراثفرهنگی مستقر است و نمایندگان دستگاههای عضو نیز حضور مستمر دارند.
جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر گلستان افزود: این موضوع موجب شده است مسائل و مشکلات حوزه خدمات سفر در کوتاهترین زمان مطرح، پیگیری و تا حد امکان برطرف شود.
وی با قدردانی از همراهی دستگاههای عضو ستاد گفت: خدماتی که تاکنون به مسافران و گردشگران ارائه شده، حاصل تلاش مجموعه مدیران و نمایندگان دستگاههای عضو کمیتههای ۱۴گانه است.
قندهاری تأکید کرد: لازم است دستگاههای عضو ستاد با استفاده از ظرفیتهای موجود، آمادگی کامل خود را برای ارائه خدمات به زائران و مسافران حفظ کنند.
وی ادامه داد: نظافت و پاکیزگی معابر شهری و روستایی، ساماندهی ورودی شهرها و روستاها، وضعیت سرویسهای بهداشتی و ساماندهی پارکینگ خودروها در تفرجگاهها و مراکز گردشگری باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
معاون گردشگری گلستان با اشاره به آمادگی حوزه امداد و سلامت برای تعطیلات پیشرو گفت: مراکز درمانی و پایگاههای اورژانس استان باید در این ایام در آمادهباش کامل باشند و جمعیت هلالاحمر نیز با استقرار ۱۷ پایگاه ثابت و سه پایگاه موقت، آمادگی لازم برای امدادرسانی به زائران و مسافران را خواهد داشت.
وی افزود: در ایام تابستان ۷۶ مدرسه با ۵۳۸ اتاق در تیپهای مختلف توسط آموزشوپرورش استان برای اسکان فرهنگیان و خانوادههای آنان مهیا شده است.
تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری
قندهاری با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر تأسیسات گردشگری و مراکز ارائه کالا و خدمات اظهار کرد: نظارتها و ارزیابی عملکرد دستگاههای عضو ستاد از سوی دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری پیگیری خواهد شد و عملکرد دستگاهها در حوزه خدمات سفر مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در حوزه تأسیسات گردشگری نیز نظارتها با همکاری انجمنهای تخصصی، ادارات شهرستانی و کارشناسان استانی تشدید میشود و بازرسیهای مشترک دستگاههای اجرایی از بازار و مراکز ارائه کالا و خدمات نیز باید با جدیت بیشتری انجام شود.
معاون گردشگری گلستان وضعیت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی بینراهی را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: با توجه به تردد زائران و مسافران در محورهای استان، باید نظارت بر وضعیت نمازخانهها و سرویسهای بهداشتی بینراهی با همکاری کمیته ستاد اقامه نماز و دستگاههای متولی، از جمله راهداری و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بهصورت جدی دنبال شود.
قندهاری خاطرنشان کرد: تقویت گردشگری میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان داشته باشد و امیدواریم با فراهم شدن شرایط مناسب، شاهد تقویت این حوزه در گلستان باشیم.
در پایان این نشست، نمایندگان کمیتههای ۱۴گانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان گلستان آخرین اقدامات و تمهیدات دستگاههای متبوع خود برای تعطیلات پایانی ماه صفر و روزهای پایانی فصل تابستان را تشریح کردند.
نظر شما