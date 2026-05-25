۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ کد مطلب 6840621 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ سخنگوی وزارت امور خارجه: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است؛ مذاکرهای در موضوع هستهای نداریم. مطالب مرتبط بقایی: ما به دنبال اخذ عوارض از کشورها در تنگه هرمز نیستیم واکنش وزارت امور خارجه به احتمال نخست وزیری ترامپ در رژیم صهیونیستی بقایی: تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ است/ عراقچی به نیویورک نمیرود برچسبها وزارت خارجه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه مذاکره
