پالایش نفت بندرعباس با امتیاز از جم بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته بیست‌وهفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس از ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه دوازدهم خردادماه در ورزشگاه اختصاصی جم به مصاف پارس جنوبی جم رفت.

در این دیدار دو تیم بازی قابل قبولی ارائه کردند و موقعیت‌های متعددی روی دروازه‌ها خلق شد، اما مهاجمان به ویژه بازیکنان تیم میزبان نتوانستند از فرصت‌های گلزنی خود بهره ببرند تا این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل به پایان برسد.



قضاوت این دیدار را مصطفی بینش با کمک‌های مازیار معتمدنیا و مهرداد مختاری بر عهده داشت. میثم نظری نیز به عنوان داور چهارم در این مسابقه حضور داشت. پیمان فرخی‌مهر نیز ناظر داوری این دیدار بود.



پالایش نفت بندرعباس نماینده فوتبال هرمزگان در لیگ دسته اول با کسب این تساوی ۳۳ امتیازی شد و در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی قرار گرفت.



شاگردان پالایش نفت بندرعباس در هفته بیست‌وهشتم این رقابت‌ها روز سه‌شنبه نوزدهم خردادماه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان شهرداری نوشهر خواهند بود