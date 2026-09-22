دشت ۳ امتیازی پالایش نفت بندرعباس از مسجدسلیمان

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته دوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور تیمهای نفت مسجدسلیمان و پالایش نفت بندرعباس شامگاه سهشنبه ۳۱ شهریور در ورزشگاه بهنام محمدی مسجدسلیمان به مصاف یکدیگر رفتند.
در پایان این دیدار شاگردان رضا عنایتی با ارائه نمایشی موفق توانستند با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست دهند و نخستین پیروزی خود در فصل جدید لیگ آزادگان را به ثبت برسانند.
تکگل پالایش نفت بندرعباس در این مسابقه را مرتضی خراسانی در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند تا نماینده فوتبال هرمزگان با حفظ برتری خود تا پایان مسابقه سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آن خود کند.
پالایش نفت بندرعباس با کسب این پیروزی چهار امتیازی شد و در پایان هفته دوم در رده سوم جدول ۱۶ تیمی لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور قرار گرفت.
نماینده فوتبال استان هرمزگان در هفته سوم این رقابتها روز دوشنبه ۶ مهرماه از ساعت ۱۹ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود.
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