پالایش نفت با درخشش میری از سد شهرداری نوشهر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر،تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در ادامه رقابت‌های هفته بیست و هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، شامگاه چهارشنبه در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان شهرداری نوشهر بود و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد حریف خود عبور کند.

شاگردان ابراهیم صادقی که با هدف کسب سه امتیاز خانگی پا به میدان گذاشته بودند، از همان دقایق ابتدایی بازی نمایش هجومی در دستور کار قرار دادند و در نهایت توانستند با استفاده از فرصت‌های خود به گل برتری دست یابند.

تنها گل این مسابقه در دقیقه ۳۴ به ثمر رسید، جایی که فرشاد اسدی با نفوذی مؤثر زمینه‌ساز حمله پالایش نفت شد و پیمان میری با حضور به موقع در محوطه جریمه توپ را تغییر مسیر داد و وارد دروازه شهرداری نوشهر کرد تا تیم میزبان با برتری راهی رختکن شود.

در نیمه دوم نیز پالایش نفت بندرعباس با مدیریت جریان بازی و کنترل حملات حریف از اندوخته خود محافظت کرد و در نهایت سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به نام خود ثبت کرد.

پیمان میری که از بازیکنان باتجربه پالایش نفت به شمار می‌رود، با گلزنی در این مسابقه تعداد گل‌های خود در فصل جاری را به سه رساند و بار دیگر نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت تیمش ایفا کرد.

با این پیروزی پالایش نفت بندرعباس ۳۶ امتیازی شد و در جایگاه نهم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت. نماینده هرمزگان در هفته آینده و در چارچوب دیدارهای هفته بیست و نهم روز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه میهمان آریو اسلامشهر خواهد بود.

قضاوت این دیدار بر عهده ایمان کهیش بود و حسین مرادی و غلامرضا محمدی وی را در امر داوری همراهی کردند. همچنین امیرحسین یزدانی به عنوان داور چهارم، عبدالرسول استادزاده به عنوان ناظر مسابقه و علیرضا زکی‌پور به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال در این دیدار حضور داشتند.