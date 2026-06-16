شناورسازی قشم پیروز شد؛ پالایش نفت بندرعباس در اسلامشهر شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست‌ونهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور شامگاه سه‌شنبه ۲۶ خردادماه با برگزاری دیدارهای مختلف پیگیری شد و دو نماینده استان هرمزگان نتایج متفاوتی را به دست آوردند.

تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در دیداری خارج از خانه از ساعت ۱۸ به مصاف آریو اسلامشهر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر برابر میزبان خود شکست خورد.



شاگردان ابراهیم صادقی این مسابقه را با ترکیب ایمان صادقی، مهیار جباری، عبدالعظیم گوگ، سیدجلال عبدی، اسماعیل پوردرویش، مجتبی پورعلی، پیمان میری، فرشاد اسدی، محمد اصلانی، علی پورمحمد و پیمان رنجبری آغاز کردند.



پالایش نفت در نیمه نخست عملکرد منظم و قابل قبولی داشت و با کنترل بازی اجازه خودنمایی چندانی به مهاجمان آریو اسلامشهر نداد. تلاش دو تیم در ۴۵ دقیقه نخست راه به جایی نبرد تا نیمه اول با تساوی بدون گل خاتمه یابد.



در نیمه دوم نیز بازی متعادل دنبال شد اما در دقیقه ۷۵ محمد علیزاده موفق شد دروازه پالایش نفت بندرعباس را باز کند تا تنها گل این مسابقه به نام تیم میزبان ثبت شود. تلاش شاگردان صادقی برای جبران نتیجه در دقایق پایانی ثمری نداشت و بازی با برتری یک بر صفر آریو اسلامشهر به پایان رسید.



با این نتیجه پالایش نفت بندرعباس ۳۶ امتیازی باقی ماند و در جایگاه هشتم جدول رده‌بندی لیگ دسته اول فوتبال کشور قرار گرفت.



در دیگر دیدار مهم برای فوتبال هرمزگان، تیم شناورسازی قشم در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان داماش گیلان بود و موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد حریف شمالی خود عبور کند.



نماینده قشم این مسابقه را با سیستم ۲-۴-۴ و با حضور احمد مهرابی درون دروازه، حسین مددی، میثم جودکی، هادی دهقانی، محمدامین سعیداوی، علی‌اصغر صادقی، میلاد جهانی، محمدرضا خردنیا، عارف غلام‌پور، سجاد عبدویی و معین رنجبری آغاز کرد.



بازی تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال می‌شد اما در دقیقه ۸۲ عارف غلام‌پور روی یکی از حملات تیم شناورسازی قشم موفق شد گل برتری را به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را برای نماینده هرمزگان به ارمغان بیاورد.



شناورسازی قشم با کسب این پیروزی ۲۵ امتیازی شد و ضمن حفظ جایگاه چهاردهم جدول رده‌بندی، گام مهمی در مسیر تثبیت شرایط خود در لیگ برداشت.



بر اساس برنامه مسابقات، پالایش نفت بندرعباس در هفته سی‌ام رقابت‌ها روز یکشنبه ۳۱ خردادماه از ساعت ۱۸ در دیداری خارج از خانه مقابل نود ارومیه صف‌آرایی خواهد کرد. همچنین شناورسازی قشم نیز در همین روز از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس میزبان نفت و گاز گچساران خواهد بود.