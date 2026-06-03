دریافت 3 MB کد مطلب 6849464 https://mehrnews.com/x3cdLZ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ کد مطلب 6849464 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ توکلی: ۱۷۰۰ کارشناس عملیاتی آماده خدمت رسانی در روز ۱۴ خرداد هستند توکلی رئیس اورژانس تهران گفت: ۱۷۰۰ کارشناس عملیاتی آماده خدمت رسانی در مراسم عید غدیر و رحلت امام هستند. کپی شد مطالب مرتبط آمادهباش اورژانس تهران در مراسم ارتحال امام(ره) و عید غدیر ورود دستگاه قضایی کردستان به پرونده ضربوجرح دو دختر نوجوان در سنندج فرماندار سنندج: کودکآزاری خط قرمز جامعه است برچسبها توکلی عید غدیر اورژانس تهران رحلت امام خمینی
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