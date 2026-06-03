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کد مطلب 6849464
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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷

توکلی: ۱۷۰۰ کارشناس عملیاتی آماده خدمت رسانی در روز ۱۴ خرداد هستند

توکلی: ۱۷۰۰ کارشناس عملیاتی آماده خدمت رسانی در روز ۱۴ خرداد هستند

توکلی رئیس اورژانس تهران گفت: ۱۷۰۰ کارشناس عملیاتی آماده خدمت رسانی در مراسم عید غدیر و رحلت امام هستند.

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