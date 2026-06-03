به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسین حسینی از ورود دستگاه قضایی به موضوع ضرب‌وجرح دو دختر نوجوان در یکی از محلات سنندج خبر داد.

وی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره وقوع کودک‌آزاری در محله حاجی‌آباد سنندج، با صدور دستور قضایی، دو دختر ۷ و ۱۵ ساله از یک محل مسکونی توسط کارشناسان اورژانس اجتماعی خارج شدند که آثار ضرب‌وجرح شدید و شکستگی در نواحی مختلف بدن آنان مشاهده شد.

وی افزود: این دو کودک بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان کوثر سنندج منتقل شدند و روند درمانی آنان در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان ادامه داد: پس از انجام معاینات پزشکی و بررسی‌های اولیه، دستورات لازم به دادستان مرکز استان صادر شد تا اقدامات قانونی در سریع‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

حسینی همچنین تصریح کرد: در این پرونده برای متهمان، پرونده قضایی در دادسرای مرکز استان تشکیل شده است و یکی از متهمان (پدر) با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد و متهم دیگر (نامادری) نیز به اتهام مشارکت در کودک‌آزاری به دادسرا احضار شده است.