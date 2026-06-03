به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل توکلی اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوب به شرکتکنندگان در مراسم بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) و مراسمهای مرتبط با عید سعید غدیر خم، اورژانس استان تهران با بهکارگیری ۱۲۵ دستگاه آمبولانس، ۸۵ دستگاه موتورلانس، ۸ دستگاه اتوبوسآمبولانس و دو فروند بالگرد امدادی در آمادهباش کامل قرار دارد.
وی افزود: بیش از یکهزار و ۷۰۰ نفر از نیروهای عملیاتی، کارشناسان و کارکنان اورژانس استان تهران در این مأموریت بزرگ در کنار مردم عزیز حضور خواهند داشت تا خدمات فوریتهای پزشکی را در سریعترین زمان ممکن ارائه دهند.
توکلی همچنین از تحت پوشش قرار گرفتن زائران مراسم بزرگداشت امام خمینی(ره) خبر داد و تصریح کرد: با همراهی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه ایران، تمامی زائران و شرکتکنندگان در این مراسم تحت پوشش بیمه زائر قرار گرفتهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، خدمات لازم به آنان ارائه شود.
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