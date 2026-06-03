به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه با حضور در یکی از مراکز درمانی این شهر، از دو کودک قربانی کودکآزاری که طی روزهای اخیر با ورود بهموقع اورژانس اجتماعی و همکاری دستگاههای مسئول از شرایط بحرانی نجات یافتهاند، عیادت کرد.
وی در این بازدید که با حضور مدیرکل بهزیستی استان انجام شد، ضمن گفتوگو با مسئولان درمانی، کارشناسان بهزیستی و مددکاران اجتماعی، در جریان آخرین وضعیت جسمی و روحی این دو کودک قرار گرفت و بر ارائه همه خدمات درمانی، حمایتی و روانشناختی تا زمان بهبودی کامل آنان تأکید کرد.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، یکی از این کودکان به دلیل شدت جراحات وارده در یکی از مراکز درمانی سنندج بستری و تحت مراقبتهای تخصصی قرار دارد و کودک دیگر نیز در مرکز نگهداری کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی اسکان یافته و از خدمات حمایتی، روانشناختی و پزشکی بهرهمند است.
فرماندار سنندج با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار کرد: امنیت روانی و جسمی کودکان خط قرمز جامعه است و هیچگونه سهلانگاری یا رفتار خشونتآمیز علیه کودکان قابل پذیرش نیست.
سجادی همچنین از تلاش و هوشیاری شهروندان، اورژانس اجتماعی، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی، کادر درمان و مجموعه بهزیستی در رسیدگی سریع به این پرونده قدردانی کرد.
گفتنی است؛ این دو دختر کودک پس از اطلاعرسانی شهروندان درباره وضعیت نامناسب زندگی آنان، توسط نیروهای امدادی و انتظامی از محل سکونت خود نجات یافته و تحت حمایت نهادهای مسئول قرار گرفتند. بر اساس گزارشهای اولیه، این کودکان طی مدت طولانی در معرض آزارهای جسمی و روانی قرار داشتهاند.
همچنین پدر و نامادری این کودکان توسط پلیس دستگیر شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. روند رسیدگی به اتهامات وارده نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
سنندج- فرماندار سنندج در عیادت از دو کودک آسیبدیده با تأکید بر برخورد قاطع با عاملان کودکآزاری گفت: امنیت جسمی و روانی کودکان خط قرمز جامعه است.
به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه با حضور در یکی از مراکز درمانی این شهر، از دو کودک قربانی کودکآزاری که طی روزهای اخیر با ورود بهموقع اورژانس اجتماعی و همکاری دستگاههای مسئول از شرایط بحرانی نجات یافتهاند، عیادت کرد.
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