به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه با حضور در یکی از مراکز درمانی این شهر، از دو کودک قربانی کودک‌آزاری که طی روزهای اخیر با ورود به‌موقع اورژانس اجتماعی و همکاری دستگاه‌های مسئول از شرایط بحرانی نجات یافته‌اند، عیادت کرد.



وی در این بازدید که با حضور مدیرکل بهزیستی استان انجام شد، ضمن گفت‌وگو با مسئولان درمانی، کارشناسان بهزیستی و مددکاران اجتماعی، در جریان آخرین وضعیت جسمی و روحی این دو کودک قرار گرفت و بر ارائه همه خدمات درمانی، حمایتی و روان‌شناختی تا زمان بهبودی کامل آنان تأکید کرد.



بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، یکی از این کودکان به دلیل شدت جراحات وارده در یکی از مراکز درمانی سنندج بستری و تحت مراقبت‌های تخصصی قرار دارد و کودک دیگر نیز در مرکز نگهداری کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی اسکان یافته و از خدمات حمایتی، روان‌شناختی و پزشکی بهره‌مند است.



فرماندار سنندج با ابراز تأسف از وقوع این حادثه اظهار کرد: امنیت روانی و جسمی کودکان خط قرمز جامعه است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری یا رفتار خشونت‌آمیز علیه کودکان قابل پذیرش نیست.



سجادی همچنین از تلاش و هوشیاری شهروندان، اورژانس اجتماعی، نیروهای انتظامی، دستگاه قضایی، کادر درمان و مجموعه بهزیستی در رسیدگی سریع به این پرونده قدردانی کرد.



گفتنی است؛ این دو دختر کودک پس از اطلاع‌رسانی شهروندان درباره وضعیت نامناسب زندگی آنان، توسط نیروهای امدادی و انتظامی از محل سکونت خود نجات یافته و تحت حمایت نهادهای مسئول قرار گرفتند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این کودکان طی مدت طولانی در معرض آزارهای جسمی و روانی قرار داشته‌اند.



همچنین پدر و نامادری این کودکان توسط پلیس دستگیر شده و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده است. روند رسیدگی به اتهامات وارده نیز در مراجع قضایی در حال پیگیری است.