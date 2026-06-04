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کد مطلب 6850078
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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰

دعوت «بانوی ورزش ایران» از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر

دعوت «بانوی ورزش ایران» از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر

زهرا کیانی، برنده جایزه «بانوی ورزش ایران» از مردم برای حضور پرشور در جشن مردمی مهمونی کیلومتری غدیر دعوت کرد.

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