دریافت 12 MB کد مطلب 6850078 https://mehrnews.com/x3cf2x ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ کد مطلب 6850078 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ دعوت «بانوی ورزش ایران» از مردم برای حضور در مهمونی کیلومتری غدیر زهرا کیانی، برنده جایزه «بانوی ورزش ایران» از مردم برای حضور پرشور در جشن مردمی مهمونی کیلومتری غدیر دعوت کرد. کپی شد مطالب مرتبط جامعهای که غدیر را بفهمد،میتواند از آن برای اصلاح نگاه خود بهره ببرد آیت الله فلاحتی: غدیر امسال با عطر مجاهدت رهبر شهید گره خورده است خیابان انقلاب خرمآباد میزبان مهمانی بزرگ غدیر پیام رهبر انقلاب به مناسبت عید غدیر و سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) دعوت مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از مردم برای حضور در مهمونی غدیر برچسبها زهرا کیانی ووشو چشم به راه مهمونی غدیر چشم به راه غدیر
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