آیت الله فلاحتی: غدیر امسال با عطر مجاهدت رهبر شهید گره خورده است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: آیین بزرگداشت عید سعید غدیر خم امسال در استان گیلان، با عطر مجاهدت و شهادت «رهبر شهید» گره خورده است؛ تقارنی عمیق که تجلی بخش فرموده روایی «یَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا وَ یَفْرَحُونَ لِفَرَحِنَا» در رگ های جامعه ولایتمدار دیار میرزا کوچک خان است.

«آیت الله رسول فلاحتی» نماینده ولی فقیه در استان گیلان و امام جمعه رشت در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرا رسیدن عید غدیر خم و گرامیداشت سالگرد وفات امام راحل با تبیین ابعاد معرفتی عید غدیر و تشریح ضرورت حضور پرشور خانواده ها و جوانان در «مهمانی کیلومتری غدیر» و اجتماعات شبانه، به واکاوی پیوند عمیق میان سرور این رویداد و حماسه شهادت امام شهید پرداخت و از عموم مردم شریف گیلان برای حضور در این آوردگاه عشق و ارادت به ساحت امیرالمؤمنین (ع) دعوت به عمل آورد.

غدیر؛ تجلی عینی ولایت در پهنه اجتماع و خیابان

آیت الله فلاحتی با اشاره به ضرورت تجلی ملموس و اجتماعی پیام غدیر افزود: غدیر یک مفهوم انتزاعی و محصور در کتابخانه ها نیست؛ بلکه غدیر جریان پویای حیات اجتماعی اسلام و تبلور حاکمیت الهی در بستر جامعه است. حضور پرشور مردم در کف میدان و برپایی ایستگاه های صلواتی، مواسات، اطعام و مهمانی های بزرگ خیابانی، جلوه عینی از بیعت مجدد با حقیقت ولایت است. دین مبین اسلام، آیین نشاط توحیدی و حضور مسئولانه است و اجتماعات شبانه غدیر، بستر پیوند دلها بر محور محبت علی بن ابیطالب (ع) است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تقارن معنادار غدیر امسال با ایام شهادت رهبر شهید یادآور شد: امسال حال و هوای غدیر ما طعم بهشت و عطر شهادت به خود گرفته است. جامعه ما در سوگ جانگداز رهبر شهید و یاران وفادارش داغدار است، اما این حزن ممدوح هرگز به ناامیدی و انفعال تبدیل نمیشود؛ چرا که حقیقت ولایت، چشمه جوشان امید و حرکت است. رهبر شهید ما، خود ذوب در ولایت و تربیت یافته مکتب غدیر بود؛ او نشان داد که مدیریت علوی یعنی وقف تمامعیار خود برای خدمت به مردم و محرومان.

وی با تبیین پیوند عمیق میان جهاد خدمت و فرهنگ غدیر افزود: «ضور پرشور مردم در جشن های غدیر، در حقیقت تداوم همان راهی است که رهبر شهید برای اعتلای نام اسلام و ولایت پیمود. ما با شادی خود در غدیر، عهد خدمتی را که با خون شهدا امضا شده است، مستحکمتر میکنیم.

حضور ۹۰ شب مردم در میدان؛ جلوه بیبدیل وفاداری و سرزندگی ملی

عضو مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از حضور مستمر، حماسی و بی وقفه مردم گیلان و سراسر کشور در میدانهای مختلف طی ماه های اخیر تصریح کرد: اینکه مردم بصیر و قدرشناس ما بیش از ۹۰ شب است که در کف خیابانها، مساجد و گلزارهای شهدا حضور فعال دارند گاه در قالب سوگواری برای شهدای خدمت و تشییع های حماسی، و گاه در قالب تبیین و جهاد امیدآفرینی نشان دهنده پویایی، زنده بودن و وفاداری این ملت به آرمان های انقلاب اسلامی است. این حضور مستمر ثابت میکند که مردم، صاحبان حقیقی این نهضت هستند و در تمام فراز و نشیبها، سنگر ولایت را خالی نمی گذارند.

آیت الله فلاحتی این حضور مستمر را پشتوانه عظیمی برای اقتدار کشور دانست و تصریح کرد: اینک این حضور ۹۰ شبه، قرار است در شب های نورانی غدیر به اوج شکوه خود برسد و خیابان های شهرهای گیلان را به کانون همدلی، شور علوی و تبلور ارادت به ساحت امامت تبدیل کند.

دعوت از خانواده ها و جوانان گیلانی برای خلق حماسه ای ماندگار در مهمانی غدیر

امام جمعه رشت در پایان با دعوت صمیمانه و پدرانه از عموم خانواده ها، جوانان، اصناف و نخبگان گیلانی برای حضور باشکوه در اجتماعات شبانه و مهمانی بزرگ غدیر تأکید کرد: از تمامی فرزندان عزیزم، جوانان پرشور، هیئت های مذهبی، تشکل های مردمی و خانواده های گرانقدر گیلانی دعوت میکنم تا با حضور پررنگ خود در جشن های خیابانی و اجتماعات غدیر، برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این استان ولایتمدار بیفزایند. اجازه دهید کودکان و نوجوانان ما در این فضاها، طعم شیرین محبت اهل بیت (ع) را در آغوش جامعه چشیده و با مفهوم ولایت مأنوس شوند. حضور یکایک شما در این جشن ها، تعظیم شعائر الهی و تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای امام راحل، شهدای عزیز و رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) است.