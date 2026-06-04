خبرگزاری مهر-دین، حوزه و اندیشه-عصمت علی آبادی:عید غدیر خم از مهمترین مناسبتهای دینی در فرهنگ اسلامی است؛ واقعهای که در حافظه تاریخی مسلمانان جایگاهی ویژه دارد و در طول قرنها، همواره محل توجه عالمان، محدثان، متکلمان و اندیشمندان دینی بوده است. غدیر صرفاً یادآور یک رخداد تاریخی نیست، بلکه حامل پیامهایی بنیادین درباره تداوم هدایت، جایگاه ولایت، مرجعیت دینی و مسئولیت اجتماعی امت اسلامی است.
با وجود برگزاری گسترده آیینها و جشنهای مردمی در این مناسبت، یکی از ضرورتهای مهم امروز، بازخوانی معرفتی و تحلیلی غدیر است؛ بازخوانیای که بتواند این واقعه را از سطح یک مناسبت تقویمی فراتر برده و پیامهای آن را در زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی جامعه امروز جاری کند. بررسی مستندات تاریخی غدیر، مضامین کمتر پرداختهشده خطبه غدیر و نسبت این واقعه با مسئله امامت، از جمله محورهایی است که میتواند فهم عمیقتری از این رخداد بزرگ ارائه دهد.
در همین زمینه، با حجتالاسلام علی حسنلو، استاد حوزه علمیه گفتگو کردهایم. وی در این گفتوگو ضمن تبیین مهمترین مستندات تاریخی واقعه غدیر، به ابعاد کلامی و تمدنی آن پرداخته و بر ضرورت عبور از نگاه صرفاً مناسکی به سوی نگاه معرفتی نسبت به غدیر تأکید کرده است.آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست این گفتگوست:
* ابعاد تمدنی غدیر چیست؟
اگر غدیر را از منظر تمدنی بنگریم، خواهیم دید که مسئله اصلی آن، استمرار هدایت الهی در جامعه و جلوگیری از گسست میان دین و رهبری است. جامعهای که در آن رهبری از معیارهای الهی، عدالت، علم و صلاحیت جدا شود، در معرض بحرانهای عمیق قرار میگیرد. در این معنا، غدیر یک الگوی تمدنی برای پیوند میان معنویت، عدالت و رهبری ارائه میدهد. از همین رو، میتوان گفت غدیر فقط درباره یک فرد یا یک واقعه نیست، بلکه درباره منطق اداره جامعه دینی است.
بُعد تمدنی غدیر را همچنین میتوان در تأثیر آن بر فرهنگ، هویت و حافظه جمعی مسلمانان مشاهده کرد. غدیر طی قرون متمادی در قالب عید، آیین، شعر، خطابه، آثار علمی و نظام فکری بازتولید شده و به بخشی از هویت دینی و فرهنگی تبدیل شده است. هر واقعهای که بتواند تا این اندازه در لایههای مختلف فرهنگ و اندیشه حضور ماندگار پیدا کند، دیگر صرفاً یک اتفاق تاریخی نیست؛ بلکه به یک عنصر تمدنساز بدل میشود.
در نتیجه، غدیر را باید در سه سطح همزمان فهم کرد: بهعنوان یک رخداد تاریخی، بهعنوان یک مبنای کلامی، و بهعنوان یک افق تمدنی. اگر فقط به بعد تاریخی آن توجه شود، از ظرفیت عمیق آن در فهم ساختار هدایت و جامعهسازی اسلامی غفلت خواهیم کرد. غدیر در حقیقت نقطه اتصال تاریخ، عقیده و تمدن است؛ و همین پیوند سهگانه است که آن را به یکی از ماندگارترین وقایع در اندیشه اسلامی تبدیل کرده است.
*غدیر چه تأثیری بر فهم صحیح مسئله امامت در اندیشه اسلامی دارد؟
برای فهم مسئله امامت در اندیشه اسلامی، غدیر یکی از مهمترین نقاط مرجع به شمار میآید؛ زیرا این واقعه، بحث رهبری پس از پیامبر(ص) را از حالت یک مسئله صرفاً اجتماعی یا سیاسی خارج کرده و آن را به یک موضوع الهی و دینی پیوند میزند. در پرتو غدیر، امامت صرفاً به معنای اداره جامعه نیست، بلکه نوعی ادامه مسیر هدایت نبوی در قالبی متفاوت تلقی میشود. این نکته در فهم عمیق جایگاه امام در اندیشه اسلامی نقش تعیینکننده دارد.
غدیر به ما میآموزد که مسئله امامت، امری حاشیهای و ثانوی در دین نیست. اگر پیامبر(ص) در واپسین ماههای حیات خود، در اجتماع بزرگی از مسلمانان، موضوعی را با آن سطح از تأکید مطرح میکند، روشن میشود که این مسئله در سرنوشت امت نقشی اساسی دارد. بنابراین، غدیر فهم ما را از امامت ارتقا میدهد و نشان میدهد که امامت، بخشی از نظام کلان هدایت در اسلام است، نه صرفاً یک بحث تاریخی پس از رحلت پیامبر(ص).
نکته مهم دیگر آن است که غدیر، امامت را با معیارهایی چون شایستگی، قرب معنوی، علم و پیوند ویژه با رسالت معرفی میکند. در این نگاه، امام فقط یک حاکم اجرایی نیست؛ بلکه کسی است که توانایی هدایت دینی و صیانت از حقیقت اسلام را دارد. این برداشت، تفاوتی جدی با تلقیهای صرفاً سیاسی از رهبری دارد. در واقع غدیر به ما نشان میدهد که در منطق اسلامی، رهبری دینی با حقیقت دین و سلامت مسیر امت ارتباطی وثیق دارد.
از سوی دیگر، غدیر در تبیین نسبت میان نبوت و امامت نیز اثرگذار است. نبوت با پیامبر اسلام(ص) پایان مییابد، اما نیاز جامعه به هدایت، تبیین و صیانت از دین پایان نمیپذیرد. غدیر این گذار را معنا میکند؛ یعنی نشان میدهد که پس از ختم نبوت، جامعه اسلامی همچنان نیازمند مرجعی الهامگرفته از متن رسالت برای هدایت و تفسیر صحیح دین است. از این جهت، غدیر به فهم پیوستگی میان رسالت و امامت کمک میکند.
همچنین غدیر در جلوگیری از تقلیل مفهوم امامت به یک مسئله احساسی یا صرفاً فضیلتمحور نقش مهمی دارد. محبت به اهلبیت(ع) جایگاه بسیار مهمی دارد، اما غدیر نشان میدهد که مسئله تنها محبت نیست، بلکه سخن از مرجعیت، هدایت و حق پیشوایی است. اگر این بعد نادیده گرفته شود، امامت به یک مفهوم عاطفی تقلیل پیدا میکند؛ در حالی که غدیر آن را در جایگاه واقعی خود، یعنی رکن هدایت جامعه، قرار میدهد.
در جمعبندی باید گفت غدیر یکی از کلیدیترین مراجع برای فهم صحیح امامت در اندیشه اسلامی است؛ زیرا این واقعه، امامت را بهعنوان استمرار هدایت، مرجعیت دینی، و رهبری مشروع معرفی میکند. بدون توجه به غدیر، بحث امامت ممکن است به نزاعی صرفاً تاریخی یا مذهبی تقلیل یابد؛ اما با درک پیام غدیر، روشن میشود که امامت بخشی از هندسه کلان دین و از ارکان حفظ مسیر حق در جامعه اسلامی است.
*چه تفاوتی میان نگاه صرفاً مناسکی به غدیر و نگاه معرفتی به آن وجود دارد؟
نگاه مناسکی به غدیر، معمولاً بر برگزاری جشنها، آیینها، اطعام، چراغانی و نمودهای ظاهری این مناسبت تمرکز دارد. این جنبهها البته ارزشمندند و در تقویت پیوند عاطفی جامعه با شعائر دینی نقش دارند، اما اگر غدیر فقط در همین سطح باقی بماند، بخش مهمی از پیام آن نادیده گرفته میشود. مناسک میتوانند پوستهای زیبا و لازم برای حفظ یک مناسبت باشند، اما اگر از محتوا تهی شوند، بهتدریج به عادتهایی تکراری و کماثر بدل خواهند شد.
در مقابل، نگاه معرفتی به غدیر میکوشد از ظاهر مناسبت عبور کند و به معنای عمیق آن برسد. در این نگاه، غدیر فقط یک روز شادمانی نیست، بلکه فرصتی برای فهم نسبت دین با رهبری، هدایت، عدالت و مسئولیت اجتماعی است. این نوع رویکرد، از خود میپرسد که چرا غدیر رخ داد، پیام اصلی آن چه بود، و چه تأثیری بر زندگی فردی و جمعی مسلمانان دارد. به تعبیر دیگر، نگاه معرفتی به دنبال درک فلسفه غدیر است، نه صرفاً برگزاری آیین آن.
تفاوت مهم دیگر این دو نگاه در نوع اثرگذاری آنهاست. نگاه مناسکی معمولاً اثر عاطفی و مقطعی ایجاد میکند؛ یعنی شور، محبت و احساس تعلق را تقویت میکند. اما نگاه معرفتی، افزون بر این احساسات، قدرت تحلیل و بصیرت نیز به جامعه میدهد. جامعهای که غدیر را فقط جشن بگیرد، ممکن است به شور برسد؛ اما جامعهای که غدیر را بفهمد، میتواند از آن برای اصلاح نگاه خود به رهبری، دینداری و مسئولیت اجتماعی بهره ببرد.
نگاه صرفاً مناسکی گاهی ممکن است غدیر را به یک رخداد تقویمی فروبکاهد؛ یعنی موضوعی که سالی یکبار یادآوری میشود و سپس تا سال بعد به حاشیه میرود. اما نگاه معرفتی، غدیر را یک جریان دائمی میبیند. در این نگاه، غدیر فقط مربوط به گذشته نیست، بلکه پیامی زنده برای امروز و فردای جامعه دارد. بر اساس این رویکرد، هر زمان که بحث از هدایت، مشروعیت، عدالت و معیارهای رهبری مطرح میشود، غدیر نیز موضوعیت پیدا میکند.
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