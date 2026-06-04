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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰

حال و هوای شبانه مهمانی غدیر در ارومیه

حال و هوای شبانه مهمانی غدیر در ارومیه

ارومیه- در این فیلم تصاویری از حال و هوای شبانه مسیر مهمانی غدیر در ارومیه را می بینید.

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کد مطلب 6850474

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