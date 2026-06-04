https://mehrnews.com/x3cfbC ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ کد مطلب 6850474 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۰ حال و هوای شبانه مهمانی غدیر در ارومیه ارومیه- در این فیلم تصاویری از حال و هوای شبانه مسیر مهمانی غدیر در ارومیه را می بینید. دریافت 18 MB کد مطلب 6850474 کپی شد مطالب مرتبط آغاز مهمانی غدیر در اهواز مهمونی بزرگ عید غدیر در اراک جشن غدیر در کردکوی با حضور پرشور مردم برگزار شد لرستان در ضیافت ولایت؛ وقتی شهر یک خانواده میشود برچسبها مهمونی کیلومتری غدیر 1405 ارومیه امام علی(ع)
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