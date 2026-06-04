خبرگزاری مهر- گروه استانها: غروب هنوز از راه نرسیده بود که خیابانهای خرمآباد رنگ دیگری به خود گرفتند.
پرچمهای سبز و سفید بر سردر موکبها نصب شده بود، صدای مولودیخوانی از چند نقطه شهر به گوش میرسید و خانوادههایی که کودکانشان پرچمهای کوچک «یا علی» در دست داشتند، آرامآرام راهی محلهای برگزاری جشن میشدند.
جشن غدیر؛ رویدادی که سراسر لرستان را دربر گرفت
اگرچه خیابان انقلاب و محورهای اصلی خرمآباد کانون توجه مهمانی بزرگ غدیر بودند، اما شور ولایت به مرکز استان محدود نماند. از بروجرد تا الیگودرز، از دورود تا رومشکان، شهرها و بخشهای مختلف لرستان میزبان اجتماعات مردمی، مواکب فرهنگی و جشنهای خیابانی بودند.
بر اساس گزارشهای میدانی، بیش از ۱۰ هزار نفر در جشن بزرگ عید غدیر شهرستان دورود حضور یافتند؛ حضوری که میدان ولایت این شهر را به یکی از پرجمعیتترین اجتماعات مذهبی استان در روز عید تبدیل کرد.
در بروجرد نیز مسیر میدان تختی تا چهارراه نخی شاهد حضور گسترده خانوادهها، هیئتهای مذهبی و گروههای مردمی بود. در ازنا، اشترینان، سلسله، پلدختر و الیگودرز نیز برنامههای متنوع فرهنگی و مردمی با محوریت تبیین فرهنگ ولایت و ایجاد نشاط اجتماعی برگزار شد.
در کوهدشت نیز مهمانی بزرگ غدیر با استقبال چشمگیر مردم همراه بود و تصاویر منتشرشده از این مراسم، جلوهای از حضور گسترده اقشار مختلف مردم در جشن ولایت را به نمایش گذاشت.
خیابان انقلاب؛ قلب تپنده جشن ولایت
اگر قرار باشد از یک نقطه به عنوان نماد غدیر امسال در خرمآباد نام برد، بیتردید خیابان انقلاب یکی از مهمترین آنهاست. خیابانی که طی هفتههای اخیر به یکی از محورهای اصلی تجمعات شبانه مردمی تبدیل شده بود، در روز عید غدیر نیز میزبان موجی از حضور شهروندان شد.
پرچمهای سبز علوی، موکبهای خدمترسان، ایستگاههای فرهنگی و حضور خانوادهها فضایی متفاوت در این محور شهری ایجاد کرده بود. بسیاری از شهروندان معتقد بودند جشن امسال بیش از گذشته به زندگی روزمره مردم نزدیک شده است.
یک شهروند خرمآبادی در حاشیه مراسم به خبرنگار مهر گفت: غدیر امسال فقط یک مراسم نیست؛ حس میکنیم کل شهر درگیر جشن شده و هر محله سهمی از این شادی دارد.
شهروند دیگری که به همراه فرزندانش در برنامه حضور یافته بود، اظهار کرد: بچهها در کنار شادی و سرگرمی با مفاهیم دینی هم آشنا میشوند. این مدل برگزاری اثرگذاری بیشتری دارد چون خانوادهها راحتتر در آن مشارکت میکنند.
امسال غدیر در خرمآباد فقط یک مراسم نبود؛ یک «جریان شهری» بود. جریانی که از یک خیابان آغاز نمیشد و به یک میدان ختم نمیشد. جشن از دل محلات عبور میکرد، در میادین شهر امتداد مییافت و در موکبهایی که با همت مردم برپا شده بودند، معنا پیدا میکرد.
برگزارکنندگان پیش از این اعلام کرده بودند که الگوی برگزاری غدیر تغییر کرده و به جای تمرکز در یک مسیر مشخص، جشن در چند محور اصلی شهر و در متن زندگی مردم برگزار خواهد شد.
غدیر از بلوار شورا به متن شهر آمد
سالهای گذشته «مهمانی کیلومتری غدیر» عمدتاً در یک مسیر بلوار شورا برگزار میشد؛ مسیری که هزاران نفر را گرد هم میآورد و تصویری بزرگ از ارادت مردم به امیرالمؤمنین(ع) خلق میکرد. اما امسال ماجرا متفاوت بود.
خیابان انقلاب، میدان امام حسین(ع)، میدان امام خمینی(ره)، پارک چهارباغ، میدان اسدآبادی و محدوده پشت بازار به کانونهای اصلی جشن تبدیل شدند. تصمیمی که به گفته برگزارکنندگان با هدف افزایش مشارکت عمومی و پیوند دادن جشن با اجتماعات مردمی اتخاذ شد.
در واقع، غدیر امسال از یک «مراسم متمرکز» به یک «شبکه مردمی» تبدیل شد؛ شبکهای که در آن هر محله سهمی از جشن داشت و هر شهروند میتوانست خود را بخشی از این رویداد بداند.
یکی از شهروندان خرمآبادی که همراه خانواده خود در جشن حضور داشت، به خبرنگار مهر گفت: سالهای قبل باید به یک نقطه خاص میرفتیم، اما امسال هر محلهای سهمی از جشن دارد. احساس میکنم غدیر به مردم نزدیکتر شده است.
در چند قدم آنسوتر، مادری که دست دختر خردسالش را گرفته بود، میگفت: برای بچهها خیلی جذابتر شده است. هم برنامه فرهنگی هست، هم فضای شاد خانوادگی. مهمتر اینکه همه چیز رنگ و بوی مردمی دارد.
مهمانی که فقط برای شادی نبود
اما غدیر در لرستان صرفاً یک جشن آیینی نبود. در بسیاری از موکبها، علاوه بر پذیرایی و برنامههای شاد، فعالیتهای فرهنگی و معرفتی نیز جریان داشت.
توزیع کتاب، مسابقات فرهنگی، روایتگری واقعه غدیر، اجرای سرودهای مذهبی و برنامههای ویژه کودکان بخشی از محتوای این موکبها را تشکیل میداد. برگزارکنندگان تلاش کرده بودند در کنار شور و نشاط اجتماعی، جنبه معرفتی و آموزشی این عید را نیز تقویت کنند.
جوانی که در یکی از مواکب فرهنگی مشغول خدمترسانی بود، میگفت: ما فقط دنبال برگزاری یک جشن نیستیم. تلاش میکنیم پیام غدیر را به زبان نسل جدید منتقل کنیم. بچهها باید بدانند غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست.
از خرمآباد تا دورترین شهرهای لرستان
شور غدیر البته محدود به مرکز استان نبود.
گزارشهای رسیده از شهرستانهای مختلف لرستان نیز از برگزاری گسترده جشنهای مردمی، راهاندازی مواکب، اطعام غدیر و برنامههای فرهنگی حکایت داشت.
در بروجرد، دورود، الیگودرز، کوهدشت، نورآباد، ازنا، پلدختر، الشتر و سایر شهرستانها نیز هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و نهادهای فرهنگی برنامههای متنوعی را تدارک دیده بودند.
آنچه امسال بیش از هر چیز به چشم میآمد، افزایش نقش مردم در برگزاری مراسم بود. بسیاری از مواکب نه توسط نهادهای رسمی، بلکه با مشارکت مستقیم خانوادهها، جوانان و گروههای داوطلب اداره میشدند.
اقتصادِ مهربانی در روز عید
غدیر در لرستان فقط در قالب جشن و سرود نمود پیدا نکرد. بخش مهمی از این مناسبت به فعالیتهای خیرخواهانه اختصاص داشت. از اطعام گسترده مردم و توزیع نذری گرفته تا کمک به نیازمندان، توزیع بستههای معیشتی و مشارکت در اقدامات عامالمنفعه.
این وجه اجتماعی غدیر، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین ابعاد این مناسبت تبدیل شده است؛ جایی که آموزههای عدالتمحور و مردممدار مکتب علوی در قالب عمل اجتماعی بازتولید میشود.
یکی از خادمان یک موکب در خرمآباد میگفت: اگر غدیر فقط به چراغانی و جشن محدود شود، بخشی از پیام آن نادیده گرفته شده است. غدیر یعنی دستگیری از مردم و خدمت به جامعه.
نسل جدید و بازخوانی یک پیام قدیمی
در میان جمعیت، حضور نوجوانان و جوانان بیش از گذشته به چشم میآمد.
یکی از جوانان حاضر در جشن میگفت: اگر برنامهها فقط سخنرانی باشد، شاید جوانها کمتر ارتباط بگیرند. اما وقتی غدیر با کار فرهنگی، هنر و مشارکت اجتماعی همراه میشود، تأثیرش چند برابر خواهد شد.
این همان نقطهای است که بسیاری از فعالان فرهنگی بر آن تأکید دارند؛ تبدیل غدیر از یک مناسبت تقویمی به یک تجربه اجتماعی.
حضور همزمان هزاران نفر در شهرهای مختلف استان نشان داد غدیر همچنان یکی از مهمترین نقاط اتصال اجتماعی و فرهنگی جامعه است. در شرایطی که بسیاری از مناسبتها در قالب مراسمهای رسمی برگزار میشوند، جشن غدیر توانسته است با تکیه بر ظرفیت مردمی، هیئتها، مواکب و گروههای داوطلب، الگویی متفاوت از مشارکت اجتماعی را به نمایش بگذارد.
شاید مهمترین ویژگی غدیر امسال در لرستان همین باشد؛ اینکه مردم صرفاً تماشاگر یک برنامه نبودند، بلکه خود برگزارکننده، میزبان و بازیگر اصلی صحنه بودند. از نوجوانانی که در موکبها خدمت میکردند تا خانوادههایی که در توزیع نذورات و برگزاری برنامهها مشارکت داشتند، همه بخشی از این روایت بزرگ مردمی بودند.
وقتی شهر یک خانواده میشود
شب آرامآرام بر فراز خرمآباد فرود میآمد، اما خیابانها همچنان بیدار بودند.
نور موکبها، صدای مولودیخوانی، خنده کودکان و رفتوآمد خانوادهها هنوز ادامه داشت. در گوشهگوشه شهر، مردمی دیده میشدند که نه صرفاً برای شرکت در یک مراسم، بلکه برای سهیم شدن در یک تجربه جمعی گرد هم آمده بودند.
غدیر امسال در لرستان فقط یک جشن مذهبی نبود؛ نمایشگاهی از همبستگی اجتماعی بود. روزی که خیابانها به میدان مشارکت تبدیل شدند، موکبها نقش حلقههای ارتباطی جامعه را ایفا کردند و مردم نشان دادند هنوز هم میتوان حول یک ارزش مشترک گرد هم آمد.
شاید مهمترین دستاورد مهمانی بزرگ غدیر همین باشد؛ اینکه برای چند ساعت، مرزهای معمول زندگی روزمره کنار رفت و شهر، شبیه یک خانواده بزرگ شد؛ خانوادهای که زیر پرچم ولایت، شادی، خدمت و همدلی را با هم تجربه کرد.
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