دریافت 48 MB کد مطلب 6851463 https://mehrnews.com/x3cfBN ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ کد مطلب 6851463 فیلم هنر فیلم هنر ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ تحسین احمد نجفی از فیلمهای لگویی ساخت ایران احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: حتی کریستن امان پور با ویدیو لگویی ایران میخواند! کپی شد مطالب مرتبط تاریخ رهبری چون امام خامنهای ندیده است؛ از مدافعان میهن حمایت کنیم همراه با فیلمهای آخرهفته تلویزیون؛ از «زودیاک» تا «انجمن نجیب زادگان» همراه با فیلمهای آخر هفته تلویزیون؛ از «لبه تاریکی» تا «روانی» برچسبها احمد نجفی برنامه تلویزیونی بازیگر تلویزیون کریستین امانپور
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