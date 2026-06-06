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کد مطلب 6851463
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

تحسین احمد نجفی از فیلم‌های لگویی ساخت ایران

تحسین احمد نجفی از فیلم‌های لگویی ساخت ایران

احمد نجفی بازیگر سینما و تلویزیون گفت: حتی کریستن امان پور با ویدیو لگویی ایران می‌خواند!

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