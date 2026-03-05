به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجفی بازیگر سریال های تلویزیونی و فیلم های سینمایی در یادداشتی از تجاوز صهیونیستی - آمریکایی و شهادت رهبر معظم انقلاب نوشت.

در متن این یادداشت آمده است:

«تاریخ، رهبری با چنین خصوصیات برجسته‌ای را به خود ندیده است. آیت‌الله خامنه‌ای فقط رهبری سیاسی نبود، بلکه رهبر دینی جامعه ایران بود و فقدان ایشان، ضایعه بزرگی برای مردم و مملکت ماست.

هرچند با سوگ و اندوه بزرگی روبه‌رو هستیم اما باید از این فضا خارج شویم. برای ابراز عمیق غصه‌هایمان در آینده زمان زیادی خواهیم داشت، حالا وقت سوگواری نیست، وقت حماسه است، وقت حمایت از سربازان، جانبازان و مدافعان نازنین میهن و وقت حمایت از سپاه، ارتش و بسیج ایران است.»