به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی و انیمیشن «لکنت»، «پالایشگاه»، «حسابدار»، «عقاب‌ها»، «خاک و آتش»، «در برابر یخ»، «خرس‌های بونی بازگشت به زمین»، «عصر دایناسورهای ۱۴ ـ سفر دلیرانه»، «بانک دیو»، «ریو براوو»، «ناتمام»، «گرگ مبارز ۲»، «زودیاک»، «جنگجویان رودخانه وحشی»، «گمشدگان»، «انولا هولمز»، «خورشید هم می‌ایستد»، «بادی علیه لوکاس»، «انجمن نجیب زادگان»، «غریبانه»، «انولا هولمز ۲»، «صدرا»، «اورایان و تاریکی»، «قلعه»، «دردسرهای مارتا جین»، «مرد کوچک»، «ماشین‌ها ۲» و «مگ»؛ پنجشنبه ۳۰ بهمن و جمعه ۱ اسفند از شبکه‌های سیما روی آنتن می‌روند.

شبکه دو سیما

فیلم تلویزیونی «لکنت» به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی‌پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: سارا خواهر رسول لکنت زبان دارد، معلم به رسول توصیه می‌کند که به سارا کمک کند که با مطالعه کتاب، لکنت زبانش از بین برود، اما رسول که می‌بیند در روستا کتابخانه‌ای وجود ندارد، با کمک دوستانش و حاج رسول مغنی کتاب‌هایی را امانت می‌گیرد و آنها را در حیاط مسجد می‌گذارد، باران سختی بارش می‌گیرد، رسول برای محافظت از کتاب‌ها یک بنر آیت الکرسی را روی آنها می‌کشد اما گاو کتاب‌ها را در نبود رسول می‌خورند.

سجاد اسماعیلی، مهرنوش مقیمی‌و محسن عالم زاده در این فیلم بازی کرده‌اند.

شبکه سه و «حسابدار»

فیلم سینمایی «پالایشگاه» به کارگردانی مهرداد خوشبخت پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

دراین فیلم خواهیم دید: مهر سال ۱۳۵۹ و اوایل جنگ تحمیلی است. دشمن، آبادان را مورد حمله هوایی قرار داده و مردم در حال تخلیه شهر هستند. به همین علت صف‌های طویلی در پمپ بنزین‌ها تشکیل شده واین در حالی است که پالایشگاه تعطیل شده و ذخیره بنزین نیز محدود است. کیان شیرانی خود، شخصا به یکی از پمپ بنزین‌ها رفته و برای مدیریت بنزین، آن را سهمیه‌بندی می‌کند. او همچنین برای تولید بنزین با کمک یکی از مهندسان پالایشگاه به روشی کاملا خلاقانه، بنزین مورد نیاز شهر را تولید می‌کنند. در ادامه او مسئول ستاد سوخت می‌شود و برای سوخت‌رسانی به خودروهای ارتش نیز در عملیاتی بسیار فداکارانه و شجاعانه، گازوئیل مورد نیاز را تامین می‌کنند؛ اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و آبادان در محاصره دشمن قرار می‌گیرد.

بانیپال شومون، امیر رضا دلاوری، الهام نامی، علیرضا مسعودی، عبدالرضا نصاری، حیدر رحیمی، پوریا ریحانی، شقایق تنگستانی و نادر سلیمانی در فیلم سینمایی «پالایشگاه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «حسابدار» به کارگردانی گوین اکونر پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۴ از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی بن افلک، آنا کندریک، جی. کی. سیمونز، جان برنثال، جفری تامبر و جان لیسگو خواهیم دید: کریستین وولف پسری مبتلا به اوتیسم است و توانایی ارتباط با دیگران را ندارد و نسبت به نور و صدا هم بسیار حساس است. اما او نبوغ خاصی در محاسبات دارد اما در عین حال منزوی است و همین امر سبب اختلاف میان پدر و مادرش برای‌تریبت وی شده است تا جایی که مادر آنها را ترک می‌کند.

پدر کریستین که سابقاً یک نظامی‌بوده، با ورزش‌های سنگین و آموزش فنون رزمی‌و نظامی‌تلاش می‌کند پسرش را از این انزوا و درخودماندگی بیرون بیاورد. حالا پس از سال‌ها کریستین جوان در ارتش مشغول کار است اما وقتی به همراه پدرش به مراسم فوت مادرش رفته‌اند بر اثر یک دعوای خانگی به زندان می‌افتد. او در زندان با یک پیرمرد حسابدار آشنا می‌شود که پیش ازاین برای یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مواد مخدر کار حسابداری و پولشویی انجام می‌داده و حالا قصد همکاری با پلیس را دارد.

فیلم سینمایی «عقاب‌ها» به کارگردانی ساموئل خاچیکیان جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

دراین فیلم خواهیم دید: در جنگ‌ایران و عراق یک هواپیمای ارتش‌ایران، پس از انجام مأموریتی در خاک عراق، مورد حمله عراقی‌ها قرار می‌گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند.

زنده‌یاد سعید راد، جمشیدهاشم پور، زری برومند و زنده‌یاد رضا رویگری در فیلم سینمایی «عقاب‌ها» هنرنمایی کرده‌اند.

پخش «در برابر یخ» از شبکه چهار

فیلم سینمایی «خاک و آتش» به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

قصه فیلم «خاک و آتش» به وقایع ۹۰ سال قبل برمی‌گردد که انگلیسی‌ها از مسیر هندوستان به‌ ایران وارد می‌شوند و به بهانه احداث خطوط راه ‌آهن و تلگراف در خطه سیستان و بلوچستان به قاچاق اسلحه و ناامن کردن منطقه مشغول می‌شوند. در این جریان شخص بلوچی به نام جی‌اند با حمایت یک روحانی با انگلیس‌ها مبارزه می‌کند.

فریبرز عرب‌نیا، میترا حجار، سیداحمد نجفی، فرامرز صدیقی، جمشید جهانزاده، فرهاد قائمی‌مهدوی، قاسم زارع و کاظم افرندنیا در فیلم سینمایی «خاک و آتش» ‌ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی «در برابر یخ» به کارگردانی پیتر فلینت جمعه ۱ اسفند ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان‌این فیلم با بازی نیکولای کاستر، والدوجو وهایدا رید آمده است: در سال ۱۹۰۹ یک هیئت اکتشاف به رهبری کاپیتان انیار نیکلسن با کشتی به نام آلاباما به سمت شمال شرقی گرینلند رهسپار می‌شود تا ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر کشف قطب شمال را بررسی کند. هیئت آمریکایی ادعا کرده بوده که گرینلند به دو نیمه تقسیم شده است. آلاباما به سواحل شمال شرقی گرینلند می‌رسد واین بار به اتفاق یکی از خدمه به نام‌ایوار به یک راهپیمایی جان فرسا دست می‌زند و در می‌یابند آمریکایی‌ها در سفر اکتشافی خود ناکام مانده‌اند و جان خود را از دست داده‌اند.

شبکه تهران

انیمیشن سینمایی «عصر دایناسورهای ۱۴، سفر دلیرانه» به کارگردانی دیویس دای جمعه ۱ اسفند ساعت ۹ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این انیمیشن خواهیم دید: دایناسور کوچولو که پدرش مدتی است که به میان کوه‌های آتشفشانی رفته و دیگر برنگشته نگران پدرش است و تصمیم می‌گیرد که برای پیدا کردن او اقدام کند. او با دوستان دایناسورش که هر کدام از یک نژاد هستند برای پیدا کردن پدر به میان کوه‌های آتشفشانی می‌رود.

فیلم سینمایی «بانک دیو» به کارگردانی کریس فاگین جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی جوئل فرای، فیبی داینور و روری کینیر خواهیم دید: دیو فیشویک فروشنده مینی بوس در یک روستا است. وی به افراد زیادی از مردم محله وام داده و توانسته ۱۵۰ نفر را مشغول به کار نماید. مردم پول‌هایشان را به او می‌دهند تا برایشان سرمایه گذاری نماید واین کار دیو را به فکر تاسیس بانک محلی‌انداخته است. او هیو استکبل که یک وکیل جوان است را استخدام کرده است تا بتواند بانک را راه‌اندازی نماید. هیو با موانع متعددی روبه رو می‌شود که یکی پس از دیگری آنها را حل می‌نماید. ولی بانکداران بزرگ برای دیوایجاد مشکل می‌کننند.

شبکه نمایش و «انجمن نجیب زادگان»

فیلم سینمایی «ریو براوو» به کارگردانی هاوارد هاکس، پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جان وین، دین مارتین و ریکی نلسون خواهیم دید: کلانتر شهری کوچک و مرزی؛ پسر مالک بزرگی را به جرم قتل بازداشت می‌کند، او مجبور است تا رسیدن سواره نظام متهم را در کلانتری شهر زندانی کند اما برادر و افراد مالک قصد دارند متهم را فراری دهند و به‌این منظور به شهر می‌آیند.

فیلم تلویزیونی «ناتمام» به کارگردانی کاوه سجادی حسینی پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

دراین فیلم خواهید دید: با دستگیری فردی به نام سرلک که قاچاقچی مواد مخدر است سرگرد بهرامی و تیمش درگیر پرونده پیچیده‌ای می‌شوند. در همان زمان به پاسگاه حمله می‌شود. سرگرد بهرامی‌ به ماشینی که سرلک را با آن دستگیر کرده‌اند مشکوک می‌شود. در پی‌این تحقیقات آنها مقدار زیادی شمش طلا در ماشین مسروقه پیدا می‌کنند. صاحب ماشین پیدا شده فردی است که در یکی از کشورها عربی ساخت و ساز می‌کند و برادرش در بازارچه به همراه مادرش‌ترشی فروشی دارد.

نادر برهانی مرند، فریدون محرابی و امین میری در فیلم سینمایی «ناتمام» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «گرگ مبارز ۲» به کارگردانی وو جینگ پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی جینگ وو، اسکات ادکینز و یو نان خواهید دید: فنگ و اعضای تیم عملیات ویژه‌اش بقایای رفیق کشته‌شده‌اش را به زادگاهش بر می‌گردانند. در حالی که خانواده برای مراسم خاکسپاری آماده می‌شوند، یک شرکت املاک و مستغلات در شرف تخریب خانه آنهاست.

فیلم سینمایی «زودیاک» به کارگردانی دیوید فینچر پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی جیک جیلنهال و مارک روفالو آمده است: قاتلی که پسر و دختری را در اتوموبیل‌شان کشته‌ است به روزنامه سان‌فرانسیسکو کرونیکل نامه می‌فرستد و خود را به عنوان قاتل معرفی می‌کند. قتل‌های دیگری پس از آن اتفاق می‌افتد و قاتل، نامه‌های دیگری به روزنامه می‌فرستد. کاریکاتوریست جوان روزنامه سرنخ‌هایی دراین نامه‌ها پیدا می‌کند و با اصرار خود به کمک پلیس می‌آید که نتوانسته مدرک محکمه پسندی برای دستگیری قاتل پیدا کند.

فیلم سینمایی «جنگجویان رودخانه وحشی» به کارگردانی سیو تونگ چینگ پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان‌ این فیلم با بازی دانی ین، کلی چن و لئون لای؛ درباره امپراطور چین است که اقتدار خود را از دست داده است و گروه‌های مختلف در چند منطقه برای کـسب قدرت حکومت‌های مستقلی اعلام کرده‌اند به همین منظور امپراتور به همراه سپاه وفادار و فرزند مبارزش عازم نبرد می‌شوند.

فیلم سینمایی «گمشدگان» به کارگردانی محمدعلی سجادی پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم درباره شش مرد است که برای یافتن کار با لنج عازم کویت می‌شوند. یک عتیقه‌چی که صندوقی همراه دارد با آن‌ها همسفر است. ناخدای لنج به قصد ربودن صندوق، آن‌ها را در جزیره‌ای رها کرده و می‌گریزد. مسافران در تلاش برای خارج شدن از جزیره به قلعه‌ای باستانی می‌رسند.

بیژن امکانیان، ولی‌الله شیراندامی، علی شعاعی، فاطمه معتمدآریا، حسین کسبیان، حمید لبخنده، طیب شرافتی، رضا خندان و حسین صفاریان در فیلم سینمایی «گمشدگان» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «انولا هولمز» به کارگردانی هاری برادبیر پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی میل بابی بران، هنری کاویل و سام کلافلین خواهیم دید: سال ۱۸۸۰ مادر انولا هولمز در جشن تولد ۱۶ سالگی او به طرز اسرارآمیزی ناپدید می‌شود، او به دنبال کمک گرفتن از دو برادر بزرگ‌ترش یعنی شرلوک هولمز کارآگاه مشهور و مایکرافت برای یافتن مادرش است، اما خیلی زود متوجه می‌شود که آن‌ها هیچ علاقه‌ای به حل‌این پرونده ندارند و قرار است انولا را به یک مدرسه شبانه‌روزی بفرستند. انولا می‌خواهد به تنهایی به لندن سفر کند و مادر را پیدا کند. او با تغییر چهره سوار قطار می‌شود و در آنجا با پسری جوان از یک خانواده بزرگ اشرافی آشنا می‌شود.

فیلم سینمایی جدید «خورشید هم می‌ایستد» به کارگردانی ایچیرو هاسومی پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی تاتسویا فوجی وارا، راما تاکشی وهان یو جو؛ درباره کازوهیکو تاکانو و ریویچی تائوکا جاسوسان صنعتی سازمان مخفی است. آنها در حال مبارزه بر سر اطلاعات در مورد پیشرفته‌ترین توسعه انرژی خورشیدی هستند که بسیاری از کشورهای دیگر به دنبال آن هستند. توطئه‌ای در پشت‌این فناوری وجود دارد که می‌تواند جهان سیاسی و اقتصادی ژاپن را تکان دهد.

فیلم سینمایی «بادی علیه لوکاس» به کارگردانی میکله لوپوجمعه ۱ اسفند ساعت ۱ بامداد از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان‌ این فیلم با بازی باد اسپنسر، کری گوفی، فروچو آمندولا و رابرت‌هاندار؛ درباره یک کلانتر خشن است که از پسری مراقبت می‌کند اما بعدا متوجه می‌شود او فرازمینی است.

فیلم سینمایی «گمشدگان» به کارگردانی محمدعلی سجادی جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «انولا هولمز» به کارگردانی هاری برادبیر جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۳ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «خورشید هم می‌ایستد» به کارگردانی ایچیرو ‌هاسومی جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۵ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

فیلم سینمایی «انجمن نجیب زادگان» به کارگردانی استیون نورینگتون جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۷ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی شان کانری، نصیرالدین شاه، پیتا ویلسون، تونی کورران، استوارت توانسند، شین وست، جیسون فلمینگ، ریچارد روکسبرگ، دیوید همینگز و مکس رایان خواهیم دید: در سال ۱۸۹۹ و در دوران ویکتوریا، تنش و اختلاف میان انگلستان و آلمان بالا می‌گیرد. علت‌این کاراین است که فردی موسوم به فانتوم که مبتلا به جنون خودخواهی است می‌کوشد تا با انجام پاره‌ای خرابکاری‌ها ‌این دو کشور بزرگ را درگیر یک جنگ فراگیر کند.

فیلم سینمایی «غریبانه» به کارگردانی احمد امینی جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: جوانی به نام بزرگ در نمایشگاه اتومبیل شوهر خواهرش که یوسف نام دارد مشغول به کار است. یوسف از او می‌خواهد که ماشین گران قیمت خانم دکتر ثابتی را به او تحویل دهد. اما بزرگ تصادف کرده و یوسف مجبور می‌شود برای پرداخت خسارت چند چک به خانم دکتر بدهد...

ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، محمدرضا داوودنژاد، نادیا دلدارگلچین، سیامک قدکچیان، آرین خلج و بهزاد خداویسی در فیلم سینمایی «غریبانه» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «انولا هولمز ۲» به کارگردانی هری بردبیر جمعه ۱ اسفند ساعت ۲۱ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی دیوید تیولیس، هنری کاویل و میلی بابی براون آمده است: انولا هولمز که خواهر شرلوک هولمز معروف است یک پرونده آدم ربایی را برعهده می‌گیرد. در این پرونده دختری به نام سارا چپمن گمشده است. سارا و بسیاری از دختران دیگر در کارخانه کبریت سازی لایون کار می‌کنند. چند وقتی است که به دلیل بیماری تیفوس بسیاری از دختران می‌میرند. انولا با عنوان کارگر وارد کارخانه می‌شود.

شبکه کودک «اوریان و تاریکی» را پخش می‌کند

انیمیشن سینمایی «صدرا» به کارگردانی بونی ویراسمونو پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۴ از شبکـه کودک پخش می‌شود.

دراین انیمیشن خواهیم دید: نوسا مانند هر سال در حال آماده‌کردن خود برای مسابقات علمی‌ است. امسال او قصد دارد یک موشک بسازد. او که قهرمان بی‌بدیل ‌این رقابت‌ها است با آمدن جونی، او را رقیب خود می‌بیند چرا که جونی نیز یک موشک ساخته که از مواد درجه یکی است و علاوه بر ظاهر شکیل‌تر، فرود بهتری نیز دارد.

انیمیشن سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی شان چارماتز جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۴ از شبکه کودک پخش می‌شود.

دراین انیمیشن خواهید دید: اورایان که حالا مردی بزرگ است داستان کودکی خود وترس‌هایش را از تاریکی برای دخترش تعریف می‌کند. اورایان پسری ده ساله که تقریبا از همه چیز می‌ترسد.‌ ترس‌های او باعث شده که دائم مورد آزار و اذیت همکلاسی زورگوی خود قرار بگیرد و نتواند احساسش بیان کند. یک شب او از دست تاریکی عصبانی می‌شود و نام او را بلند فریاد می‌زند. تاریکی در قالب یک موجود بزرگ سیاه پدیدار می‌شود و اورایان در می‌یابد که تاریکی ازاین که مردم از او می‌ترسند بسیار ناراحت است و در واقع مردم را دوست دارد.

شبکه امید

فیلم سینمایی جدید «قلعه» به کارگردانی آویناش آرون پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

داستان‌این فیلم با بازی آمروتا صابهاش، دودار آرچیت و چرت بالرائو؛ درباره پسر یازده‌ساله‌ای به نام چینو است که به همراه مادرش، که کارمند دولت است، به شهر کوچکی منتقل می‌شود. پدر چینو مدتی پیش از دنیا رفته واین جابه‌جایی برای مادر فرصتی است تا از غم گذشته دور شود و برای پسرش محیط تازه‌ای بسازد اما برای چینو، همه‌چیز دشوار است. او پسر ساکتی است، درون‌گرا و کم‌حرف، که باید در مدرسه‌ جدید با دوستان تازه آشنا شود، در حالی که هنوز دلتنگ خانه قبلی و دوستان قدیمی‌اش است.

انیمیشن سینمایی «دردسرهای مارتا جین» به کارگردانی رمی‌شایه جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه امید پخش می‌شود.

این انیمیشن داستان مارتا جین دختر نوجوانی است که باید برای راندن درشکه خانوادگی‌شان در کوچ سالیانه تلاش کند و به برادرش و پدرش که حالا بر اثر چپ شدن کاروان پایش شکسته کمک کند. همچنین مراقبت و رام کردن اسب‌ها را یاد بگیرد. هنگامی‌که در کنار رودخانه در حال برداشتن آب است یک حیوان وحشی به سمتش حمله می‌کند، در همین هنگام یک سرباز گشت زن او را نجات می‌دهد و همین آشنایی باعث می‌شود مارتا او را به عنوان بلد مسیر به رئیس کاروان معرفی کند.

شبکه سلامت همراه با زیرنویس ویژه ناشنوایان

فیلم سینمایی «مرد کوچک» به کارگردانی کارلوس دِل کاستیلو جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۰:۳۰ با زیرنویس ویژه ناشنوایان از شبکه سلامت پخش می‌شود.

فیلم با بازی ویلمِر آمادو، هنری آرگوئِلو و ژوس لوئیس بالکالزِر؛ داستان پسر نوجوانی به نام آلفونسو است که با از دست دادن پدر و مادرش، مجبور می‌شود مسئولیت مالی زندگی را به تنهایی برعهده بگیرد. پس از مدتی وقتی در یک داروخانه مشغول کار می‌شود، به دلیل علاقه زیاد و مطالعاتی که دراین زمینه دارد، به اطلاعات گسترده‌ای دست می‌یابد.

شبکه فراتر با کیفیت 4k

فیلم سینمایی «ماشین‌ها ۲» به کارگردانی جان لاستر و براد لوییس پنجشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

داستان از ‌این قرار است که از آخرین باری که لایتینگ مک کوئین موفق شده بود خود را به عنوان سلطان جاده‌ها مطرح کند مدت‌های مدیدی می‌گذرد. او اکنون خوشحال از بی‌رقیب بودنش، قصد دارد تا مدتی را به استراحت و تعمیر فنی خود بپردازد؛ اما رقیب قدیمی‌و کهنه‌کارایتالیایی او به نام فرانچسکو برنولی پیشنهاد شرکت در یک گراند پریکس جهانی را به لایتینگ می‌دهد و اعلام هم می‌کند که خودش، قهرمان بی‌رقیب‌این مسابقات خواهد بود.

فیلم سینمایی «مگ» به کارگردانی جان تارتیلتاب جمعه ۱ اسفند ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش می‌شود.

دراین فیلم با بازی جیسون استاتهام، بینگ بینگ لی و راین ویلسون خواهید دید: جوهان متخصص امداد و نجات در آب‌های عمیق است که در یک ماموریت برای نجات جان افراد خود دو نفر از خدمه خود را در یک زیر دریایی جا می‌گذارد و زیر دریایی از شدت ضربه‌های مهیبی که از یک موجود ناشناخته در یافت می‌کند منفجر می‌شود. بعد از این حادثه او کارش را کنار می‌گذارد و هیچ کس حرف او را مبنی بر وجود یک موجود غول پیکر در زیر آب باور نمی‌کند و او را دیوانه می‌خوانند ... .