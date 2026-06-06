۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

کد مطلب 6851745
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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲

۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه

یک سیاست‌مدار برجسته فرانسوی از عملکرد پاریس در مقابله با بحران سوخت ناشی از جنگ علیه ایران انتقاد کرد و گفت ۷۰ هزار مورد ورشکستگی در این کشور ثبت شده است.

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