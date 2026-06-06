کد مطلب 6851745 https://mehrnews.com/x3cfJy ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ کد مطلب 6851745 فیلم اینفومهر فیلم اینفومهر ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۲ ۷۰ هزار مورد ورشکستگی در فرانسه یک سیاستمدار برجسته فرانسوی از عملکرد پاریس در مقابله با بحران سوخت ناشی از جنگ علیه ایران انتقاد کرد و گفت ۷۰ هزار مورد ورشکستگی در این کشور ثبت شده است. کپی شد مطالب مرتبط فرانسه درباره جنایات رژیم صهیونیستی تحقیق میکند فرانسه و آینده لبنان؛ دغدغه ثبات یا نگرانی از کاهش نفوذ؟ حاکمیت فناوری؛ تلاش اروپا برای رهایی از وابستگی دیجیتال به آمریکا برچسبها فرانسه ورشکستگی شرکتها اینفومهر
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