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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۰

فرانسه درباره جنایات رژیم صهیونیستی تحقیق می‌کند

فرانسه درباره جنایات رژیم صهیونیستی تحقیق می‌کند

دفتر ملی مبارزه با تروریسم فرانسه از اجرای تحقیقات درباره شکنجه فعالان حامی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دفتر ملی مبارزه با تروریسم این کشور روز جمعه از آغاز تحقیقات درباره شکنجه فعالان ناوگان صمود توسط نظامیان صهیونیست و جنایات جنگی ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی خبر داد.

بر اساس این گزارش، تحقیقات اولیه از سوی دفتر مرکزی مبارزه با جنایات ضد بشری در فرانسه انجام می شود. بعد از انتشار یک ویدئو از بن گویر و رفتار وحشیانه وی با سرنشینان ناوگان صمود وزیر خارجه فرانسه یک گزارش به دفتر دادستان کل این کشور ارسال کرد.

افشاگری چندین تن از سرنشینان ناوگان جهانی صمود موجی از اتهامات جدی علیه رژیم صهیونیستی را به دنبال داشته زیرا در این افشاگری ها به موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه و اذیت و آزار جنسی پس از توقیف قایق‌های عازم نوار غزه در آب‌های بین‌المللی و بازداشت سرنشینان آن اشاره شده است.

فعالان اروپایی در مصاحبه با الجزیره مباشر، جزئیاتی از حضور در زندان شناور رژیم صهیونیستی را ارائه دادند. آنها تصریح کردند که علاوه بر آزار جسمی و روحی طی چندین روز در معرض ضرب و شتم، برهنه شدن و محرومیت از آب، غذا و خواب قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6851447

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