دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس البرز؛ سردار حمید هداوند با اعلام این خبر بیان داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک منزل مسکونی در پوشش ضابط قضایی و به سرقت رفتن اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال تیم ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان مامور شناسایی و دستگیری سارقان شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس آگاهی حکایت از این داشت که افرادی به صورت مسلحانه با پوشش ضابطان قضایی وارد یک منزل مسکونی در منطقه جهانشهر کرج شده و اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعم از طلا و سایر اقلام قیمتی ا به سرقت برده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی ۳ سارق و ۳ مالخر اموال مسروقه را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد در بازرسی از مخفیگاه متهمان بخشی از اموال به سرقت رفته کشف و با هماهنگی مقام قضایی تحویل مالباخته شد.

سردار هداوند در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند خاطرنشان ساخت: شهروندان در نظر داشته باشند که انجام هرگونه ماموریت انتظامی و امنیتی نیازمند دستور قضایی بوده و در مواجهه با افراد مشکوک که خود را ضابط قضایی معرفی می‌کنند حتماً درخواست حکم ماموریت و کارت شناسایی معتبر کنند و در صورت عدم ارائه این موارد حتماً با پلیس ۱۱۰ حاصل نمایند.