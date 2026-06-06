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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در کرج

دستگیری اعضای باند سرقت مسلحانه در کرج

فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد ۶ نفر از اعضای یک باند سرقت مسلحانه که اقدام به یغما بردن اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال نموده بودند، توسط پلیس آگاهی استان شناسایی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس البرز؛ سردار حمید هداوند با اعلام این خبر بیان داشت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از یک منزل مسکونی در پوشش ضابط قضایی و به سرقت رفتن اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال تیم ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی استان مامور شناسایی و دستگیری سارقان شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه پلیس آگاهی حکایت از این داشت که افرادی به صورت مسلحانه با پوشش ضابطان قضایی وارد یک منزل مسکونی در منطقه جهانشهر کرج شده و اموالی به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعم از طلا و سایر اقلام قیمتی ا به سرقت برده‌اند.

فرمانده انتظامی استان البرز اضافه کرد: پس از انجام تحقیقات مقدماتی کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و پلیسی ۳ سارق و ۳ مالخر اموال مسروقه را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد در بازرسی از مخفیگاه متهمان بخشی از اموال به سرقت رفته کشف و با هماهنگی مقام قضایی تحویل مالباخته شد.
سردار هداوند در پایان با بیان اینکه متهمان پس از تکمیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند خاطرنشان ساخت: شهروندان در نظر داشته باشند که انجام هرگونه ماموریت انتظامی و امنیتی نیازمند دستور قضایی بوده و در مواجهه با افراد مشکوک که خود را ضابط قضایی معرفی می‌کنند حتماً درخواست حکم ماموریت و کارت شناسایی معتبر کنند و در صورت عدم ارائه این موارد حتماً با پلیس ۱۱۰ حاصل نمایند.

کد مطلب 6851867

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