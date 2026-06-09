کارشکنی آمریکا به هواداران فوتبال رسید/ بلیت تماشاگران ایرانی سلب شد

کمتر از دو روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، خبرهایی از محدودیت حضور هواداران ایرانی در ورزشگاه‌ها به گوش می‌رسد.