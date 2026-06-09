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کد مطلب 6855379
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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷

کارشکنی آمریکا به هواداران فوتبال رسید/ بلیت تماشاگران ایرانی سلب شد

کارشکنی آمریکا به هواداران فوتبال رسید/ بلیت تماشاگران ایرانی سلب شد

کمتر از دو روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، خبرهایی از محدودیت حضور هواداران ایرانی در ورزشگاه‌ها به گوش می‌رسد.

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