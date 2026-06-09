دریافت 30 MB کد مطلب 6855379 https://mehrnews.com/x3chdJ ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ کد مطلب 6855379 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ کارشکنی آمریکا به هواداران فوتبال رسید/ بلیت تماشاگران ایرانی سلب شد کمتر از دو روز مانده به آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، خبرهایی از محدودیت حضور هواداران ایرانی در ورزشگاهها به گوش میرسد. کپی شد مطالب مرتبط فیفا در واکنش به اخراج داور جام جهانی: در کار آمریکا دخالت نمیکنیم! انتقاد از فیفا بابت «آلایندگی و آلودگی زیستمحیطی» بابت جام جهانی زلزله پس از تیراندازی تیم ملی انگلیس را در آمریکا در شوک فرو برد آینده طارمی به بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد برچسبها جام جهانی 2026 تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی فوتبال فیلم نوشت
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