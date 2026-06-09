زلزله پس از تیراندازی تیم ملی انگلیس را در آمریکا در شوک فرو برد

به گزارش خبرنگار مهر، یک زمینلرزه شدید با قدرت ۶.۱ ریشتر، اردوی تیم ملی انگلیس را درست پیش از یک بازی دوستانه جام جهانی تحت تأثیر قرار داد و دچار شوک کرد.
رسانه «سان» انگلیس نوشت: این زمینلرزه که گفته میشود قویترین زلزله در ۱۵۰ سال اخیر در این منطقه بوده، در شهر وست پالم بیچ ایالت فلوریدا آمریکا احساس شد؛ جایی که «سهشیرها» (تیم ملی انگلیس) در حال آمادهسازی برای دیدار با کاستاریکا هستند.
کانون این زمینلرزه در نزدیکی سواحل غربی کوبا، حدود ۴۰۰ مایلی مرکز فلوریدا ثبت شده و حوالی ساعت ۱۴ به وقت محلی در تاریخ ۸ ژوئن رخ داده است.
با وجود فاصله زیاد از کانون زلزله، لرزشها تا مناطق مختلف فلوریدا از جمله فلگلر کانتی و در محل اردوی تیم انگلیس نیز احساس شده است.
گفته میشود این زمینلرزه قویترین زلزله ثبتشده در منطقه خلیج مکزیک در حدود ۱۵۰ سال اخیر بوده؛ منطقهای که معمولاً زلزلههای شدید در آن رخ نمیدهد.
این لرزش در شهرهای مرکزی فلوریدا از جمله اورلاندو، میامی و جکسونویل نیز احساس شده و حتی برخی جاذبههای گردشگری بزرگ مانند دیزنیورلد تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
برخی ساختمانها در این مناطق به دلیل لرزش تخلیه شدهاند. با این حال، سازمان هواشناسی ملی آمریکا اعلام کرده که هیچ تهدیدی از نظر سونامی برای خاک آمریکا وجود ندارد.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که زلزله در سواحل کوبا، مکزیک و مناطق اطراف نیز احساس شده و مقامات محلی هنوز گزارشی از خسارات گسترده یا تلفات منتشر نکردهاند.
تیم ملی انگلیس از اول ژوئن وارد فلوریدا شده و در حال برگزاری اردو برای دو دیدار تدارکاتی پیش از جام جهانی است. شاگردان توماس توخل قرار است پس از این اردو به پایگاه دیگری در کانزاسسیتی منتقل شوند و نخستین دیدار دوستانه خود را مقابل کاستاریکا در اورلاندو برگزار کنند.
لازم به ذکر است که پیش از این، در حادثهای که در نزدیکی محل اقامت و تمرین تیم ملی فوتبال انگلیس در شهر کانزاسسیتی ایالت میزوری آمریکا رخ داد، ۹ نفر دچار جراحت شدند.
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