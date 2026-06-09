به گزارش خبرنگار مهر، عمر عبدالقادر آرتان داور بین‌المللی سومالیایی پس از ورود به خاک آمریکا با شوک بزرگی مواجه شد؛ چرا که مقامات آمریکایی از صدور مجوز ورود برای او خودداری کردند. در نتیجه، وی به ترکیه بازگردانده شد و پس از آن غیبتش در جام جهانی ۲۰۲۶ قطعی شد.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در پاسخ رسمی به پرسش روزنامه «الشرق الاوسط» درباره ناتوانی عمر عبدالقادر آرتان، داور بین‌المللی سومالیایی، برای حضور در برنامه‌های آماده‌سازی داوران و قضاوت در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، اعلام کرد که این داور پس از رد شدن مجوز ورودش به ایالات متحده، قادر به حضور در این رقابت‌ها نخواهد بود.

فیفا در پاسخ خود تأکید کرد که این نهاد در روندهای مهاجرتی کشورهای میزبان، از جمله تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های ویزا، هیچ نقشی ندارد. همچنین اشاره کرد که مقامات رسمی به فیفا اطلاع داده‌اند وضعیت حقوقی و قانونی عمر آرتان در حال حاضر تغییری نخواهد کرد.

فیفا در ادامه توضیح داد که مطابق رویه‌ای که در دوره‌های گذشته مسابقات این نهاد نیز وجود داشته است، دولت کشور میزبان در نهایت تصمیم می‌گیرد چه افرادی واجد شرایط دریافت ویزا هستند و چه کسانی اجازه ورود به خاک آن کشور را خواهند داشت.