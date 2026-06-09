آینده طارمی به بعد از جام جهانی ۲۰۲۶ موکول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی که فصل گذشته در تیم فوتبال المپیاکوس یونان عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشت با این باشگاه برای یک فصل دیگر قرارداد دارد اما یکی از رسانه های یونانی خبر داد که این بازی بعد از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ در رابطه با آینده خود تصمیم می گیرد.

رسانه «gavros» یونان در این رابطه نوشت: مهدی طارمی قرار است یکی از ستاره‌های بزرگ تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا باشد. این مهاجم ملی‌پوش تیم ملی ایران، در مهم‌ترین رقابت ملی فوتبال جهان در خاک آمریکا حضور خواهد داشت و بار اصلی خط حمله ایران را بر دوش خواهد کشید.

پس از پایان حضور او در جام جهانی آمریکا، درباره ادامه همکاری یا جدایی او از باشگاه المپیاکوس تصمیم‌گیری خواهد شد.

باشگاه المپیاکوس نسبت به دریافت پیشنهادهای احتمالی برای فروش این مهاجم ارزشمند ایرانی بی‌تفاوت نیست و در صورت دریافت پیشنهاد از تیم‌های خارجی برای انتقال طارمی، این موضوع را بررسی کرده و درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

طارمی پس از دوران حضورش در اینتر، فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و پس از ایوب الکعبی، به عنوان دومین گلزن برتر تیم شناخته شد. او در ۳۹ بازی در تمامی رقابت‌ها موفق به ثبت ۱۶ گل و ۶ پاس گل شد.

همچنین یادآوری می‌شود که نام این مهاجم ایرانی المپیاکوس در نقل‌وانتقالات زمستان گذشته نیز به طور جدی به ناتینگهام فارست لینک شده بود، اما باشگاه یونانی تصمیم گرفت او را در ترکیب خود حفظ کند و در مقابل، رومَن یارمچوک را به صورت قرضی به لیون منتقل کرد.