ناتو به یک اتحادیه مداخله جویانه تحت سلطه آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "اسکار لافونته" Oskar Lafontaine رئیس فراکسیون چپ های آلمان در گفتگو با روزنامه "تاگس اشپیگل" درباره وضعیت فعلی سازمان ناتو اظهار داشت: ناتو قبلا یک اتحادیه دفاعی بود که در مسیر درستی هدفمندی شده بود؛ اما اخیرا این اتحادیه دفاعی به یک مجموعه مداخله جویانه تحت رهبری آمریکا تبدیل شده است.

وی افزود : ما چنین اتحادیه دفاعی دگرگون شده ای را رد کرده و آن را نمی پذیریم. ما به جای چنین اتحادیه ای که در همه امور دنیا دخالت می کند و حقوق ملتها را زیر پا می گذارد، نیازمند یک سیستم مشترک دفاعی هستیم که در آن شرکا در جریان یک حمله به یکدیگر کمک کنند و در روابط بین المللی خود جلوی هر گونه تهدید یا اقدامی که با اهداف سازمان ملل مغایر است بایستند. اینها همان اهدافی است که در قرارداد ناتو در زمان تاسیس قید شده بود.

لافونته دربخش دیگری از این گفتگو درباره بحران درعراق و افغانستان اظهار داشت: ما در زمینه سیاست خارجی هرگونه جنگ را رد کرده و بر رعایت حقوق بشر تاکید داریم. در هر دو جنگ عراق و افغانستان حقوق مردم زیر پا گذاشته شده و به کنوانسیون ژنو که در آن کشتن غیر نظامیان ممنوع اعلام شده است توجهی نمی شود.

این مقام سیاسی آلمان در رد توجیه کشتن غیر نظامیان در جریان جنگ عراق و افغانستان با بهانه مبارزه با تروریسم اظهار داشت : آیا این درست است که وقتی یک گروه جنایتکار در قسمتی از برلین دست به جنایت بزنند ما برای از بین بردن آنها تمام شهر را بمباران کنیم.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره جنگ طلبی های آمریکا به سخنان اخیر میخائیل گورباچف در گفتگو با روزنامه دایلی تلگراف اشاره کرد که گفته بود: آمریکا نمی تواند کشورهای مستقل را تحمل کند. هر رئیس جمهوری درآمریکا نیازمند جنگ است. بعضی اوقات انسان احساس می کند که آمریکا تصمیم دارد علیه تمام دنیا جنگ به راه بیاندازد.

لافونته همچنین خاطر نشان کرد : چپهای آلمان سیاست خارجی را که بر مبنای دستیابی نظامی به منابع خام و بازار فروش پایه ریزی شود را نمی پذیرند.