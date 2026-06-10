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کد مطلب 6856862
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۵

لفاظی‌های وزیر جنگ آمریکا علیه ایران

لفاظی‌های وزیر جنگ آمریکا علیه ایران

هگست وزیر جنگ آمریکا اعتراف کرد: این "عملیات نظامی با هدف اعطای فرصتی به ایران برای امضای قرارداد صورت می‌گیرد.

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