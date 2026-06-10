دریافت 24 MB کد مطلب 6856862 https://mehrnews.com/x3chQY ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۵ کد مطلب 6856862 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۵ لفاظیهای وزیر جنگ آمریکا علیه ایران هگست وزیر جنگ آمریکا اعتراف کرد: این "عملیات نظامی با هدف اعطای فرصتی به ایران برای امضای قرارداد صورت میگیرد. کپی شد مطالب مرتبط لفاظی های تکراری وزیر جنگ آمریکا علیه ایران سناتور وارن: اقتصاد شکست خورده ترامپ، هزینهها را افزایش داده است لزوم دفاع از سنگر لبنان ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات به ایران برچسبها پیت هگست ایالات متحده امریکا ارتش آمریکا حمله به ایران
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