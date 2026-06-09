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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۲۵

ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات به ایران

ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات به ایران

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد حملات علیه ایران «هدفمند و متناسب» بوده و اعلام کرد چند ساعت پیش از اجرای آن، در نشست امنیتی کاخ سفید حضور داشته است.

به گزارش خبر گزاری مهر، «مایک جانسون» رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا بامداد سه‌شنبه به وقت واشنگتن، پس از اقدام تجاوزکارانه این کشور علیه ایران، مدعی شد که این حملات «هدفمند و متناسب» بوده است.

وی در اظهاراتی اعلام کرد چند ساعت پیش از انجام این حملات در «اتاق وضعیت» کاخ سفید حضور داشته و در نشستی با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره تحولات مربوط به ایران و برخی مسائل دیگر گفت‌وگو کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه شده است.

کد مطلب 6855666

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