ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره حملات به ایران

به گزارش خبر گزاری مهر، «مایک جانسون» رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا بامداد سهشنبه به وقت واشنگتن، پس از اقدام تجاوزکارانه این کشور علیه ایران، مدعی شد که این حملات «هدفمند و متناسب» بوده است.
وی در اظهاراتی اعلام کرد چند ساعت پیش از انجام این حملات در «اتاق وضعیت» کاخ سفید حضور داشته و در نشستی با دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا، «جیدی ونس» معاون رئیسجمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه، پیت هگست وزیر دفاع و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) درباره تحولات مربوط به ایران و برخی مسائل دیگر گفتوگو کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران با واکنشهای گستردهای در سطح منطقهای و بینالمللی مواجه شده است.
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