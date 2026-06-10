به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «الیزابت وارن» سناتور ارشد دموکرات از ایالت ماساچوست آمریکا با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: دستور کار اقتصادی شکست‌ خورده ترامپ هزینه‌ ها را بالا می‌ برد و حقوق شما (شهروندان آمریکایی) را کاهش می‌ دهد.

این در حالیست که «جان آساف» (Jon Ossoff) سناتور آمریکایی هم پیشتر با انتشار تصاویری از سخنرانی خود در حساب کاربری اش در رسانه اجتماعی ایکس اعلام کرده بود: چند هفته پس از آغاز این جنگ (تجاوز غیرقانونی آمریکایی- صهیونیستی به ایران) آن ها (کابینه ترامپ) اعلام کردند که ۲۰۰ میلیارد دلار برای آن نیاز دارند. این هزینه ۱۰ سال مراقبت از مهدکودک ها است. رئیس جمهوری که گفته بود اول آمریکا و وعده داده بود به جنگ های خارجی پایان می دهد تا آمریکا را مورد توجه و تمرکز خود قرار دهد، الان می گوید که این موضوع مقدور نیست. الان او می گوید همه آنچه می توانیم، جنگ است. اکنون برای تأمین هزینه‌ های این جنگ به دنبال پایان دادن به مراقبت‌های درمانی- پزشکی است تا پول آن را برای پنتاگون هزینه کند. او (رئیس‌ جمهور آمریکا) خواستار آن است که بودجه تحقیقات سرطان و آلزایمر را قطع کنیم تا پول بیشتری به پنتاگون «هگست» داده شود. این در حالی است که فایننشال تایمز گزارش می‌ دهد کارگزار پیت هگسث به دنبال خرید صندوق دفاعی پیش از حمله به ایران بوده است.