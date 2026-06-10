لفاظی های تکراری وزیر جنگ آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا شد که فرماندهی مرکزی این کشور (سنتکام) اقدام به محاصره سخت و قاطع بنادر ایران کرده و با حمایت از کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مانع از آن شده که ایران مسیر دریانوردی در این تنگه را مسدود کند.

این ادعای گزاف در حالی مطرح می‌شود که اساساً مهارِ تنگه راهبردی هرمز و امنیت آن در کنترل کامل نیروی دریایی ایران است و ادعای محاصره، صِرفاً یک آرایش نمایشی روی کاغذ است.

وی با ضعیف خواندن موقعیت ایران، مدعی شد: تاسیسات کلیدی را بمباران خواهیم کردیم و حملات امشب به ایران روشن و قوی خواهد بود.

این خط‌ و نشان‌های تکراری در حالی است که کاخ سفید به خوبی از قدرت بازدارندگی موشکی و پهپادی ایران و پاسخ پشیمان‌ کننده و همه‌جانبه تهران آگاه است.

در همین راستا، یک مقام ارشد ایرانی به شبکه المیادین گفت: ایران آماده انجام جنگ جدید است و غافلگیری‌های [زیادی] در انتظار دشمنان است.

این مقام امنیتی -سیاسی که به نامش اشاره نشده، در ادامه به دولت واشنگتن هشدار داد و افزود: در صورت خطای محاسباتی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قیمت‌ جهانی نفت با صدایی بسیار بلندتر با دنیا سخن خواهند گفت.

وزیر جنگ آمریکا در ادامه صراحتاً با اعتراف به این که "هدف از این عملیات‌های نظامی، دادن فرصتی به ایران برای توافق است" افزود: ایران گزینه پاسخ دادن [به حملات] یا مذاکره را دارد و تیم مذاکره کننده ما یک تیم بسیار خوب است.

وزیر جنگ آمریکا با اعتراف به این که "عملیات نظامی با هدف اعطای فرصتی به ایران برای امضای قرارداد صورت می‌گیرد" مدعی شد: رئیس‌جمهور ترامپ بهترین معامله‌گر جهان است و آمادگی کامل برای توافق دارد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که که کارنامه ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری اش که مذاکرات نافرجام با کره شمالی یا خروج یک‌جانبه از برجام بود، نشان داد او اساساً فاقد درک راهبردی از دیپلماسی است و توافق را با «تسلیم مطلق طرف مقابل» اشتباه می‌گیرد.

وی در ادامه افزود: به نفع ایران است که معامله پیشنهادیِ فعلی را بپذیرد و از تشدید تنش‌ها خودداری کند.

این گفته هگست درحالی صورت می گیرد که تهران بارها اعلام کرده هیچ‌گونه دیکته سیاسی یا توافق یک‌جانبه‌ای را تحت فشار و تهدید نمی‌پذیرد.

وزیر جنگ آمریکا مدعی شد: اگر ایران این توافق را رد کند، مجبور خواهد شد با برنامه‌های نظامی بسیار سختی روبه رو شود که من به تازگی از آن‌ها مطلع شده و آن‌ها را بررسی کرده‌ام.»؛

خط و نشان هگست درحالی بیان می شود که رئیس پنتاگون به خوبی می‌داند که هرگونه ماجراجویی واقعی علیه ایران، کل منطقه و منافع آمریکا را به آتش خواهد کشید.

هگست اظهار کرد: ما قابلیت‌هایی را که ایران به دنبال دستیابی به آن‌هاست، هدف قرار خواهیم داد و با قدرت و بر اساس شروط خودمان و علیه اهدافی که در خدمت منافع عملیاتی ماست، به ایران حمله می کنیم.»

وی با بیان این که "حملات امشب، موقعیت دیپلماتیک و منافع ارتش آمریکا را تقویت خواهد کرد."، مدعی شد: تیم مذاکره‌کننده آمریکا به ریاست ترامپ، ونس، کوشنر، ویتکاف و روبیو، آماده امضای یک قرارداد بزرگ است که به نفع ایران خواهد بود.

هگست در پایان ادعاهای تکراری اش علیه ایران افزود: اگر ایران مخالفت با مذاکرات را انتخاب کند، به دستور رئیس‌جمهور ترامپ، امشب بار دیگر با حملات فرماندهی مرکزی روبه رو مواجه خواهد شد.

این ادعاهای یک‌جانبه در حالی مطرح می‌شود که ایران با دارا بودن تسلیحات نقطه‌زن، ثابت کرده که سناریوی «بزن و در رو» برای هیچ متجاوزی وجود ندارد.