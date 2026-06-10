دریافت 30 MB کد مطلب 6856868 https://mehrnews.com/x3chR6 ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۶ کد مطلب 6856868 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۶ احترام نظامی اعضای تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار از لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ مقابل تیم برزیل قرار گرفت. کپی شد مطالب مرتبط البرز میزبان بزرگترین جشنواره مینیوالیبال شد حقپرست: بازی سختی مقابل برزیل داریم؛ برای شاد کردن دل مردم میجنگیم پیاتزا: بازی فوقالعادهای مقابل برزیل خواهیم داشت برچسبها والیبال تیم ملی والیبال ایران لیگ ملت های والیبال تیم ملی والیبال برزیل
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