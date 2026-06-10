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کد مطلب 6856868
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۵۶

احترام نظامی اعضای تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل

احترام نظامی اعضای تیم ملی والیبال ایران مقابل برزیل

تیم ملی والیبال ایران در نخستین دیدار از لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ مقابل تیم برزیل قرار گرفت.

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