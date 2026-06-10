به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال مردان ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک از امروز (چهارشنبه، ۲۰ خراد) آغاز میشود. دیدارهای هفته اول این رقابتها از ۲۰ تا ۲۴ خرداد سال جاری به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار میشود که مردان والیبال ایران در برزیلیا به مصاف حریفان خود میروند.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در هفته اول لیگ ملتها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میرود.
روبروتو پیاتزا سرمربی ایتالیایی تیم ملی والیبال ایران در آخرین روز قبل از شروع لیگ ملتهای والیبال گفت: امروز آخرین روز قبل از شروع مسابقات است، این آخرین روز است که ما میتوانیم روی آنجه باید در بازی انجام دهیم تمرکز کنیم. دوست دارم بگویم که باید آن را در بازی اجرا کنیم.
وی گفت: سالن آماده است و جو مسابقات هم خوب است. رئیس فدراسیون والیبال همراه ماست و از تیم ملی حمایت میکند. پس احساس من این است که فردا یک بازی فوقالعاده خواهیم داشت.
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