به گزارش خبرنگار مهر، مرحله مقدماتی لیگ ملتهای والیبال مردان ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم ایران، ایتالیا، آرژانتین، صربستان، کوبا، ژاپن، برزیل، ترکیه، بلغارستان، آلمان، فرانسه، آمریکا، کانادا، لهستان، اسلوونی، اوکراین، چین و بلژیک از امروز (چهارشنبه، ۲۰ خراد) آغاز میشود. دیدارهای هفته اول این رقابتها از ۲۰ تا ۲۴ خرداد سال جاری به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) برگزار میشود که مردان والیبال ایران در برزیلیا به مصاف حریفان خود میروند.
تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز پنجشنبه ۲۱ خرداد در نخستین دیدار خود در هفته اول لیگ ملتها ۲۰۲۶ به مصاف برزیل میرود
علی حقپرست، دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، پس از تمرین ملیپوشان در سالن اصلی محل برگزاری مسابقات اظهار کرد: امروز نخستین جلسه تمرینی خود را در سالن اصلی برگزار کردیم و خوشبختانه تمرین بسیار خوبی پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: امیدوارم بتوانیم در دیدار فردا مقابل برزیل عملکرد مطلوبی داشته باشیم و بازی خوبی را به نمایش بگذاریم. پیش از آغاز مسابقات نیز یک دیدار دوستانه بسیار خوب برابر تیم ملی برزیل برگزار کردیم که در پنج ست پیگیری شد و محک مناسبی برای هر دو تیم بود.
حقپرست ادامه داد: همچنین دو جلسه آنالیز فنی از تیم برزیل را پشت سر گذاشتهایم و امیدواریم بتوانیم نکات مورد نظر کادر فنی را در زمین اجرا کنیم و عملکرد خوبی داشته باشیم.
دریافتکننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به دشواری مسابقه پیش رو گفت: بازی بسیار سختی برابر برزیل، آن هم در خانه این تیم، خواهیم داشت. با این حال تمام تلاش خود را به کار میگیریم تا بهترین نمایش ممکن را ارائه دهیم و دل مردم ایران را شاد کنیم.
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