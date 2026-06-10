رضا داعی، رئیس هیئت والیبال استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین جشنواره مینیوالیبال استان با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار خبر داد و گفت: توسعه زیرساختها، استعدادیابی و افزایش سهم البرز در لیگهای برتر کشور از مهمترین برنامههای هیئت والیبال استان است.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای پیش روی هیئت والیبال استان البرز اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ والیبال استان البرز، جشنواره مینیوالیبال بهاره با مشارکت گسترده ورزشکاران و همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره از ۲۱ خردادماه در مجموعههای ورزشی انقلاب و شهید کیانپور آغاز خواهد شد و طی چهار روز ادامه دارد. در این رویداد حدود ۲۵۰ تیم و نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار حضور خواهند داشت که اتفاقی کمنظیر در ورزش استان محسوب میشود.
برگزاری همزمان لیگهای بزرگسالان آقایان و بانوان
رئیس هیئت والیبال استان البرز با بیان اینکه همزمان با جشنواره مینیوالیبال، مسابقات لیگ برتر و دسته یک بزرگسالان آقایان و بانوان نیز برگزار خواهد شد، گفت: این رقابتها با استقبال قابل توجهی مواجه شده و نزدیک به ۴۰ تیم در آن حضور دارند.
داعی با اشاره به اقدامات ساختاری صورت گرفته در هیئت والیبال استان تصریح کرد: طی ماههای اخیر کمیتههای مختلف هیئت بازسازی و سازماندهی شدهاند و بر اساس نیازهای موجود، برخی کمیتههای جدید نیز به مجموعه هیئت افزوده شدهاند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات، راهاندازی کمیته مینیوالیبال است که بر اساس برنامهریزی انجام شده، حداقل هشت جشنواره استانی در طول سال برگزار خواهد کرد.
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