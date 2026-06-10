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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

البرز میزبان بزرگ‌ترین جشنواره مینی‌والیبال شد

البرز میزبان بزرگ‌ترین جشنواره مینی‌والیبال شد

کرج _ رئیس هیئت والیبال استان از اجرای برنامه‌های گسترده استعدادیابی خبر داد و گفت: برای نخستین بار در البرز جشنواره مینی‌والیبال با حضور حدود ۱۵۰۰ ورزشکار برگزار می‌شود.

رضا داعی، رئیس هیئت والیبال استان البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین جشنواره مینی‌والیبال استان با حضور حدود یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌ها، استعدادیابی و افزایش سهم البرز در لیگ‌های برتر کشور از مهم‌ترین برنامه‌های هیئت والیبال استان است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های پیش روی هیئت والیبال استان البرز اظهار کرد: برای نخستین بار در تاریخ والیبال استان البرز، جشنواره مینی‌والیبال بهاره با مشارکت گسترده ورزشکاران و همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره از ۲۱ خردادماه در مجموعه‌های ورزشی انقلاب و شهید کیانپور آغاز خواهد شد و طی چهار روز ادامه دارد. در این رویداد حدود ۲۵۰ تیم و نزدیک به یک هزار و ۵۰۰ ورزشکار حضور خواهند داشت که اتفاقی کم‌نظیر در ورزش استان محسوب می‌شود.

برگزاری همزمان لیگ‌های بزرگسالان آقایان و بانوان

رئیس هیئت والیبال استان البرز با بیان اینکه همزمان با جشنواره مینی‌والیبال، مسابقات لیگ برتر و دسته یک بزرگسالان آقایان و بانوان نیز برگزار خواهد شد، گفت: این رقابت‌ها با استقبال قابل توجهی مواجه شده و نزدیک به ۴۰ تیم در آن حضور دارند.

داعی با اشاره به اقدامات ساختاری صورت گرفته در هیئت والیبال استان تصریح کرد: طی ماه‌های اخیر کمیته‌های مختلف هیئت بازسازی و سازماندهی شده‌اند و بر اساس نیازهای موجود، برخی کمیته‌های جدید نیز به مجموعه هیئت افزوده شده‌اند.

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اقدامات، راه‌اندازی کمیته مینی‌والیبال است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، حداقل هشت جشنواره استانی در طول سال برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 6856509

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