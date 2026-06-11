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کد مطلب 6857319
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

لحظه بمباران یک نمایندگی خودرو در جنگ رمضان

لحظه بمباران یک نمایندگی خودرو در جنگ رمضان

فیلم دوربین مداربسته یک نمایندگی خودرو از لحظه بمباران در نارمک تهران ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ را مشاهده نمایید.

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