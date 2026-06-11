دریافت 30 MB کد مطلب 6857127 https://mehrnews.com/x3chXp ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ کد مطلب 6857127 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸ بامداد سرخ خلیج فارس با ضربات مهلک ایران شب گذشته، آسمان سواحل جنوبی ایران از قشم و جاسک تا سیریک و میناب با غرش جنگندهها و انفجارهای پیدرپی لرزان شد. کپی شد مطالب مرتبط خلیج فارس مواج است هشدار مجدد فرمانده نیروی دریایی سپاه شنیده شدن صدای فعالیت پدافند در محدوده شرق بندرعباس لحظه بمباران یک نمایندگی خودرو در جنگ رمضان تنگه هرمز تا اطلاع ثانوی بسته میشود برچسبها ایران خلیجفارس خلیج فارس فیلم نوشت
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