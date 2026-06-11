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کد مطلب 6857127
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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۸

بامداد سرخ خلیج فارس با ضربات مهلک ایران

بامداد سرخ خلیج فارس با ضربات مهلک ایران

شب گذشته، آسمان سواحل جنوبی ایران از قشم و جاسک تا سیریک و میناب با غرش جنگنده‌ها و انفجارهای پی‌درپی لرزان شد.

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