عملیات متعدد حزب الله لبنان علیه مواضع و خودروهای نظامی صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که موقعیت صهیونیستی نمر الجمل را با مجموعه‌ای از پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده است.

حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای دیگر تاکید کرد که نیروهای دفاعی این حزب با موشک زمین به هوا پهپاد صهیونیستی هرمس ۴۵۰ زیک را هدف قرار داده و آن را مجبور به عقب نشینی از اراضی لبنان کردند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین از حملات متوالی به تجمع خودروهای زرهی و نظامیان ارتش صهیونیستی در منطقه رجمان واقع در اطراف شهرک طیرحرفا خبر داد.

ساعتی پیش رسانه عبری «حدشوت بزمان» نیز گزارش داد یک نظامی زن ارتش رژیم صهیونیستی بر اثر انفجار بمب در لبنان زخمی شده است.

بر اساس این گزارش، در حادثه‌ای دیگر نیز دو نفر بر اثر انفجار بمب زخمی شده و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند.

صبح امروز نیز ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد چند موشک از خاک لبنان به سمت تعدادی از شهرک‌ها و مناطق مسکونی در شمال فلسطین اشغالی شلیک شده است.

در پی این حملات، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرک‌های «مسکاو عام» و «المطله» در منطقه الجلیل علیا خبر داد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد دو موشک در نزدیکی منطقه‌ای در جنوب لبنان که نیروهای این رژیم در آن حضور دارند، فرود آمده است.

رژیم صهیونیستی در حالی تلاش دارد حملات حزب الله به شمال سرزمین های اشغالی را کم اهمیت نشان دهد که دورون کدوش، خبرنگار رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نباید وضعیت شمال فلسطین اشغالی در روزهای اخیر را امری عادی تلقی کرد.

وی گفت: ساکنان شمال بیش از سه ماه است که ناچارند در واقعیتی غیرقابل تحمل زندگی کنند؛ واقعیتی همراه با آژیرهای خطر، تیراندازی و صدای جنگ بر فراز سرشان و در اطراف خانه‌هایشان.

این خبرنگار صهیونیست افزود: ساکنان شمال اکنون به این وضعیت عادت کرده‌اند که حتی پس از شنیدن آژیر خطر نیز باید منتظر جزئیات بمانند تا مشخص شود آیا موشک وارد اراضی اشغالی شده است یا نه.

به گفته کدوش، تنها پس از روشن شدن این موضوع است که تصمیم گرفته می‌شود آیا رژیم صهیونیستی این حادثه را مهار کرده و از کنار آن عبور کند یا بر اساس آنچه دکترین ضاحیه نامیده می‌شود، واکنش نشان دهد.