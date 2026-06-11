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۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۵۴

هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه

هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از هجوم سنگین هوافضای سپاه به پایگاه های آمریکا در منطقه خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ

رزمندگان شجاع نیروی هوافضا و قهرمانان نیروی دریایی سپاه سحرگاه امروز در تنبیه متجاوز و پاسخ به تعرض ارتش کودک کش آمریکا به بعضی از واحدهای خدماتی و پاسگاه های ساحلی سپاه و فرماندهی انتظامی و محوط فرودگاه بندرعباس طی دو موج عملیاتی هجده هدف مهم متعلق به ارتش شرور امریکا در پایگاه های هوایی علی السالم و احمدالجابر و همچنین پایگاه های هوایی شیخ عیسی را مورد اصابت قرار داده و منهدم کردند.

وَمَا النَّصرُ إِلّا مِن عِندِ اللَّهِ العَزیزِ الحَکیمِ

کد مطلب 6856880

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    نظرات

    • حق TR ۰۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
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      خدا به شما سلامتی بده ، من ایران نیستم ولی به خاک مادرم قسم وقتی میبینم در برابر دشمن سرخم نمیکنید افتخار میکنم ، هر چند از نظر اوضاع داخل که میبینم مردمم مشکل دارن ناراحت هستم ولی یه ایرانی باید خیلی بیشرف باشه از تجاوز زورگویان دلشاد بشه
    • ناشناس IR ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      وعده صادق 5 وعده صادق 5 آماده. باش. مقاومت آماده باش ارتش آماده باش سپاه
    • IR ۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۱
      0 0
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      بی نهایت آفرین ودست مریزاذ

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