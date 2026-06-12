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کد مطلب 6858235
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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

عراقچی: ممکن است ظرف یکی دو روز آینده به تفاهم برسیم

عراقچی: ممکن است ظرف یکی دو روز آینده به تفاهم برسیم

عراقچی وزیر امور خارجه گفت: تفاهم در صورت نهایی‌شدن به‌صورت دیجیتالی و از راه دور امضا خواهد شد و سپس اعلام می‌شود.

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