دریافت 14 MB کد مطلب 6858235 https://mehrnews.com/x3cjqZ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6858235 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ عراقچی: ممکن است ظرف یکی دو روز آینده به تفاهم برسیم عراقچی وزیر امور خارجه گفت: تفاهم در صورت نهاییشدن بهصورت دیجیتالی و از راه دور امضا خواهد شد و سپس اعلام میشود. کپی شد مطالب مرتبط عراقچی: دارایی های مسدود شده ایران آزاد خواهد شد اگر بعد از تفاهم ۶۰ روزه با آمریکا به توافق نهایی نرسیم چه خواهد شد؟ ترامپ: پیام وزیر خارجه ایران درباره توافق مثبت بود نامه عراقچی به اعضای شورای حکام درباره اقدام غیرقانونی علیه ایران هشدار عراقچی: اگر میخواهید در امان باشید بهتر است منطقه را ترک کنید برچسبها سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اسلام آباد پاکستان اسلام آباد مذاکره با آمریکا
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