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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۵

ترامپ: پیام وزیر خارجه ایران درباره توافق مثبت بود

ترامپ: پیام وزیر خارجه ایران درباره توافق مثبت بود

رئیس‌جمهور آمریکا گفت که پیام وزیر امور خارجه ایران را درباره توافق احتمالی تهران و واشنگتن مثبت ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایگاه خبری اکسیوس اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از بازنشر توئیت عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت: من توئیت وزیر خارجه ایران درباره توافق را بسیار مثبت ارزیابی کردم.

بر اساس گزارش اکسیوس، ترامپ در ادامه اظهاراتش و طبق عادت خود مبنی بر نقل سخنان بدون منبع افزود: ایران به طور محرمانه بابت ارائه اطلاعات نادرست درباره توافق عذرخواهی کرده است.

وی همچنین ادعا کرد: من همچنان بر این باورم که توافق ممکن است تا پایان هفته یا روز دوشنبه امضا شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: من خواستار شفاف‌سازی عمومی درباره گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران مبنی بر دریافت میلیاردها دلار از دارایی‌های بلوکه‌ شده تهران بلافاصله پس از امضای توافق شده‌ام.

کد مطلب 6858110

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