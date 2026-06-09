  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۶

هشدار عراقچی: اگر می‌خواهید در امان باشید بهتر است منطقه را ترک کنید

هشدار عراقچی: اگر می‌خواهید در امان باشید بهتر است منطقه را ترک کنید

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در واکنش به تجاوز هوایی بامداد امروز آمریکا در جنوب ایران، در صفحه شخصی خود نوشت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.

او افزود: نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمی گذارند، اگر می خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید.

عراقچی تأکید کرد: تاریخ خلیج فارس در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستان‌های زیادی دارد. هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.

کد مطلب 6855669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۸:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۰
      0 0
      پاسخ
      نباید متوقف بشه چون اونا تمام رادارهای ما رو زدن این یعنی دنبال مذاکره نیستن دارن راه جنگ را صاف میکنند به قالیباف و عراقچی بگین بر گردن به جنگ تکلیف ما را میدان معلوم می‌کنه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها