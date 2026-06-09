به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در واکنش به تجاوز هوایی بامداد امروز آمریکا در جنوب ایران، در صفحه شخصی خود نوشت: با وجود شکست در میدان نبرد، ایالات متحده یک بار دیگر تصمیم گرفت عزم ما را آزمایش کند.

او افزود: نیروهای مسلح قدرتمند ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نمی گذارند، اگر می خواهید در امان باشید بهتر است منطقه ما را ترک کنید.

عراقچی تأکید کرد: تاریخ خلیج فارس در مورد سرنوشت شوم بیگانگان متجاوز داستان‌های زیادی دارد. هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد، بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل ایالات متحده فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملاً روشن و بدون ابهام هستند.