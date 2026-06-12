  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۰۰

فرانسه: ایران و آمریکا فرصت دستیابی به توافق را مغتنم بشمارند

فرانسه: ایران و آمریکا فرصت دستیابی به توافق را مغتنم بشمارند

وزیر امورخارجه فرانسه از ایران و آمریکا خواست که از فرصت به وجود آمده برای رسیدن به توافق استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه از ایران و آمریکا خواست از فرصت موجود برای پایان دادن به وضعیت کنونی و دستیابی به یک توافق صلح اولیه استفاده کنند.

بارو در گفت‌وگو با شبکه LCI گفت: از هر دو طرف می‌خواهیم این فرصت را برای پایان دادن به وضعیتی که قابل تحمل نیست و جز بازنده برای همه طرف‌ها نتیجه‌ای ندارد، مغتنم بشمارند.

وی افزود: این همان پیامی است که به همتای ایرانی خود منتقل کرده‌ام.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین اعلام کرد که صبح جمعه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو کرده است.

رویترز در پایان گزارش داد: اظهارات بارو در حالی مطرح می‌شود که یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن قریب‌الوقوع است.

کد مطلب 6858316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها