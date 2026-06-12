فرانسه: ایران و آمریکا فرصت دستیابی به توافق را مغتنم بشمارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، «جان نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه، روز جمعه از ایران و آمریکا خواست از فرصت موجود برای پایان دادن به وضعیت کنونی و دستیابی به یک توافق صلح اولیه استفاده کنند.

بارو در گفت‌وگو با شبکه LCI گفت: از هر دو طرف می‌خواهیم این فرصت را برای پایان دادن به وضعیتی که قابل تحمل نیست و جز بازنده برای همه طرف‌ها نتیجه‌ای ندارد، مغتنم بشمارند.

وی افزود: این همان پیامی است که به همتای ایرانی خود منتقل کرده‌ام.

وزیر امور خارجه فرانسه همچنین اعلام کرد که صبح جمعه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران گفت‌وگو کرده است.

رویترز در پایان گزارش داد: اظهارات بارو در حالی مطرح می‌شود که یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن قریب‌الوقوع است.