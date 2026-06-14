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کد مطلب 6859566
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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

وضعیت ذخایر خونی استان تهران چگونه است؟

وضعیت ذخایر خونی استان تهران چگونه است؟

مهدی زاده مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: برای ۱۰ روز در بانک خون ذخیره خونی برای پایتخت داریم.

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