دریافت 11 MB کد مطلب 6859566 https://mehrnews.com/x3cjY9 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ کد مطلب 6859566 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ وضعیت ذخایر خونی استان تهران چگونه است؟ مهدی زاده مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت: برای ۱۰ روز در بانک خون ذخیره خونی برای پایتخت داریم. کپی شد مطالب مرتبط ذخایر خونی در زنجان شرایط مطلوبی دارد؛ رشد۴۰ درصدی ارسال در شبکه ملی رشد۱۴درصدی اهدای خون درگلستان؛مشارکت ۱۸ هزار داوطلب در۳ماهه نخست امسال افزایش ۷۹ درصدی اهدای خون بانوان در دوره جنگ ۴۰ روزه استقرار تیم سیار خونگیری در مرکز سلامت نیکان شهر کرمانشاه بیش از ۶ هزار کیسه خون نوزادان توزیع شد برچسبها انتقال خون اهدای خون اهدای خون بانوان بانک خون بیمارستان
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