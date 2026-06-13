رشد۱۴درصدی اهدای خون درگلستان؛مشارکت ۱۸ هزار داوطلب در۳ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن ۲۴ خرداد روز جهانی اهداکنندگان خون اظهار کرد: این روز که همزمان با ۱۴ ژوئن در سراسر جهان گرامی داشته میشود، فرصتی ارزشمند برای تجلیل از اهداکنندگان داوطلب و ترویج فرهنگ اهدای خون به عنوان یک سرمایه اجتماعی مهم است.
وی با بیان اینکه شعار امسال روز جهانی اهداکنندگان خون «یک قطره انسانیت، اهدای خون، اهدای زندگی» است، افزود: این مناسبت با هدف افزایش آگاهی عمومی، تشویق اقشار مختلف جامعه به مشارکت داوطلبانه و تأمین پایدار خون مورد نیاز بیماران برگزار میشود.
محمدی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار خون در نظام سلامت گفت: بیماران هموفیلی، تالاسمی، سرطانی، دیالیزی و همچنین بیماران نیازمند جراحی یا مادران باردار، به صورت مستمر به خون سالم و کافی نیاز دارند و تنها راه پاسخگویی پایدار به این نیاز، اهدای داوطلبانه و منظم است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف انتقال خون در سطح ملی، ایجاد بانک خون پایدار و جلوگیری از وابستگی به شرایط بحرانی و هیجانی مانند حوادث طبیعی است؛ چرا که نیاز به خون یک نیاز همیشگی و روزمره در نظام درمانی کشور محسوب میشود.
مدیرکل انتقال خون گلستان با اشاره به آمار مراجعهکنندگان در استان گفت: در سهماهه نخست امسال ۱۸ هزار و ۲۸۵ نفر به مراکز انتقال خون مراجعه کردند که از این تعداد ۱۶ هزار و ۷۰۶ نفر موفق به اهدای خون شدند. این آمار نشاندهنده همراهی مطلوب مردم استان در تأمین نیاز بیماران است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، میزان اهدای خون در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۴ درصد رشد داشته و در مقایسه با عملکرد سال ۱۴۰۳ نیز افزایش ۵ درصدی ثبت شده است که بیانگر روند رو به رشد فرهنگ اهدای خون در گلستان است.
محمدی با اشاره به ترکیب اهداکنندگان خون در استان گفت: در سهماهه نخست امسال، سهم اهداکنندگان مستمر ۶۷.۲ درصد بوده که این شاخص از میانگین کشوری بالاتر است. همچنین ۱۱.۷۶ درصد اهداکنندگان برای اولین بار اقدام به اهدای خون کردهاند.
وی ادامه داد: سهم بانوان از اهدای خون در استان ۵.۸۲ درصد است؛ این در حالی است که در سطح کشور این رقم کمتر از پنج درصد برآورد میشود و با وجود ظرفیت بالای بانوان، نیازمند فرهنگسازی و افزایش مشارکت این قشر هستیم.
مدیرکل انتقال خون گلستان با تأکید بر اهمیت نقش بانوان در سلامت اجتماعی افزود: بانوان به دلیل سبک زندگی سالمتر و شیوع کمتر رفتارهای پرخطر، از ظرفیت مناسبی برای اهدای خون برخوردارند و افزایش مشارکت آنان میتواند نقش مهمی در پایداری ذخایر خونی ایفا کند.
وی با اشاره به وضعیت گروههای خونی در استان گفت: در میان اهداکنندگان، گروه خونی O مثبت بیشترین فراوانی را داشته و تنها در سهماهه نخست سال جاری حدود دو هزار و ۳۵۰ نفر از اهداکنندگان دارای این گروه خونی بودهاند، در حالی که گروه A منفی کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.
محمدی همچنین از فعالیتهای حوزه سلولهای بنیادی در استان خبر داد و افزود: مرکز انتقال خون گلستان در سهماهه نخست امسال موفق به ثبت ۱۰۰ نمونه سلول بنیادی شده و تاکنون ۱۳۲ تیم سیار در سطح استان برای تسهیل فرآیند اهدای خون و دسترسی آسان مردم فعال شدهاند.
وی با اشاره به توسعه زیرساختهای فنی و آزمایشگاهی گفت: ورود تجهیزات پیشرفته و بهروزرسانی دستگاهها موجب افزایش سرعت، دقت و کیفیت آزمایشهای خونی شده و امکان انجام تستهای تخصصیتر با استانداردهای بالاتر را فراهم کرده است.
مدیرکل انتقال خون گلستان تأکید کرد: هدف اصلی سازمان انتقال خون، دستیابی به خودکفایی پایدار در تأمین خون سالم و کافی از طریق اهدای داوطلبانه است و استمرار مشارکت مردم، بهویژه جوانان و بانوان، نقش تعیینکنندهای در نجات جان بیماران و ارتقای سلامت جامعه دارد.
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