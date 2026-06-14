ذخایر خونی در زنجان شرایط مطلوبی دارد؛ رشد۴۰ درصدی ارسال در شبکه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، المیرا سعیدی صبح یکشنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون، با اشاره به اهمیت این مناسبت اظهار کرد: ۲۴ خردادماه، مصادف با سالروز تولد کارل لندشتاینر، کاشف سیستم گروه‌های خونی ABO و برنده جایزه نوبل پزشکی است؛ شخصیتی که کشف او نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه علم انتقال خون و نجات جان میلیون‌ها انسان در سراسر جهان داشته است.

وی افزود: هر زمان جامعه با بحران‌ها، حوادث و شرایط خاص مواجه می‌شود، اهمیت وجود ذخایر کافی خون بیش از پیش نمایان می‌شود؛ چرا که تداوم روند درمان مصدومان، بیماران و افراد نیازمند خون مستلزم تأمین پایدار و مستمر خون سالم است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به عملکرد سازمان انتقال خون در شرایط خاص و ایام جنگ اخیر گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و حضور شبانه‌روزی کارکنان انتقال خون، هیچ‌گونه اختلالی در روند تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز مراکز درمانی ایجاد نشد.

وی تصریح کرد: تمامی کارکنان از بخش پذیرش و خون‌گیری تا آزمایشگاه، فرآوری و توزیع خون به صورت مستمر در محل کار حضور داشتند و وظایف خود را انجام دادند.

سعیدی نقش اهداکنندگان خون را در این موفقیت بسیار مهم دانست و افزود: اهداکنندگان خون سرمایه‌های اصلی سازمان انتقال خون هستند و در روزهای حساس، جلوه‌ای ارزشمند از همبستگی اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و نوع‌دوستی را به نمایش گذاشتند

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل شاهد افزایش آمار اهدای خون در استان بودیم، اظهار کرد: مشارکت بانوان در اهدای خون نیز رشد داشته و سهم بانوان از کل اهداکنندگان خون استان به ۶.۸ درصد رسیده است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به جایگاه بانوان در ترویج فرهنگ اهدای خون گفت: بانوان علاوه بر اینکه از مصرف‌کنندگان مهم خون و فرآورده‌های خونی هستند، به دلیل نقش تربیتی و فرهنگی در خانواده می‌توانند مشوق سایر اعضای خانواده برای مشارکت در این اقدام انسان‌دوستانه باشند.

وی افزود: یکی از تصورات نادرست در جامعه این است که همه بانوان دچار کم‌خونی هستند و امکان اهدای خون ندارند، در حالی که وضعیت سلامت تمامی داوطلبان پیش از اهدای خون توسط پزشک بررسی می‌شود و در صورت وجود هرگونه منع پزشکی، خون‌گیری انجام نخواهد شد.

جوانان سرمایه آینده انتقال خون هستند

سعیدی با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور اظهار کرد: با افزایش سن جمعیت، نیاز به خون و فرآورده‌های خونی نیز رو به افزایش است؛ از این رو حضور جوانان در چرخه اهدای مستمر خون اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: جوانان سرمایه‌های آینده انتقال خون محسوب می‌شوند و باید بیش از گذشته در این حوزه مشارکت کنند؛ زیرا تأمین پایدار خون کشور نیازمند حضور مستمر اهداکنندگان جوان است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به عملکرد این استان در شبکه ملی خون‌رسانی کشور گفت: استان زنجان در سال گذشته نقش فعالی در تأمین نیاز سایر مناطق کشور ایفا کرد. وی افزود: میزان ارسال خون و فرآورده‌های خونی از استان زنجان به شبکه ملی خون‌رسانی نسبت به سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.

سعیدی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون نیز بیش از یک هزار و ۶۰۰ واحد خون و فرآورده‌های خونی از استان زنجان در قالب شبکه ملی خون‌رسانی توزیع شده است.

وی با تأکید بر وضعیت مطلوب ذخایر خونی استان گفت: حتی در شرایط بحرانی نیز هیچ‌گاه نیازی به دریافت خون از سایر استان‌ها نداشتیم و تمامی نیازهای مراکز درمانی استان از طریق ذخایر داخلی تأمین شده است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان افزود: در ایام جنگ، حداقل ذخایر خونی استان بین ۱۰ تا ۱۱ روز بود و در حال حاضر نیز وضعیت ذخایر خون و فرآورده‌های خونی کاملاً مطلوب است.

افزایش ۱۰ درصدی مصرف خون در استان زنجان

سعیدی با اشاره به روند مصرف خون در مراکز درمانی استان گفت: سال گذشته مصرف خون و فرآورده‌های خونی در استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. وی علت اصلی این افزایش را بالا رفتن سن جمعیت، افزایش برخی بیماری‌ها و رشد نیاز مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی عنوان کرد. بهره‌گیری از تجهیزات تمام‌اتوماتیک آزمایشگاهی

مدیرکل انتقال خون استان زنجان با اشاره به ظرفیت‌های آزمایشگاهی این مجموعه اظهار کرد: تمامی آزمایش‌های گروه‌بندی خون و غربالگری ویروسی در استان با استفاده از دستگاه‌های تمام‌اتوماتیک و مطابق با استانداردهای روز دنیا انجام می‌شود.

وی افزود: تجهیزات، فرآیندها و دستورالعمل‌های انتقال خون در سراسر کشور یکسان بوده و تمامی مراکز بر اساس استانداردهای تضمین کیفیت و دستورالعمل‌های ملی فعالیت می‌کنند.

سعیدی از توسعه خدمات انتقال خون در شهرستان‌های استان خبر داد و گفت: در حال حاضر مراکز خون‌گیری در شهرستان‌های ابهر و خدابنده فعال هستند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی انجام شده، از ابتدای شهریورماه مرکز توزیع خون در شهرستان ابهر راه‌اندازی خواهد شد تا بیمارستان‌های این شهرستان بتوانند نیاز خود را به طور مستقیم از این مرکز تأمین کنند.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان همچنین از تأمین زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان مستقل انتقال خون در شهرستان ابهر خبر داد و گفت: مقدمات اجرای این پروژه فراهم شده است.

ایجاد مرکز دوم انتقال خون در زنجان همچنان در دست پیگیری است

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های انتقال خون در مرکز استان گفت: استقرار تنها پایگاه انتقال خون شهر زنجان در محدوده چهارراه سعدی به دلیل حجم بالای ترافیک، دسترسی بخشی از شهروندان را با دشواری مواجه کرده است.

سعیدی افزود: ایجاد مرکز دوم انتقال خون به ویژه در شرق شهر زنجان از اولویت‌های جدی این اداره‌کل است و پیگیری‌های لازم در این زمینه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیزات مورد نیاز این مرکز تأمین شده و تنها مشکل موجود، تأمین مکان مناسب برای استقرار پایگاه جدید است.

مدیرکل انتقال خون استان زنجان در ادامه با تأکید بر اهمیت آموزش و فرهنگ‌سازی گفت: برنامه‌های آموزشی متعددی در مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و واحدهای صنعتی استان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون از سنین پایین می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت اجتماعی و تأمین پایدار ذخایر خونی در سال‌های آینده باشد.

سعیدی از عموم مردم، به‌ویژه بانوان و جوانان، دعوت کرد با مشارکت در اهدای خون، در نجات جان بیماران سهیم شوند و این اقدام انسان‌دوستانه را به یک فرهنگ ماندگار اجتماعی تبدیل کنند.