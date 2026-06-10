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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳

بیش از ۶ هزار کیسه خون نوزادان توزیع شد

بیش از ۶ هزار کیسه خون نوزادان توزیع شد

پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران از توزیع ۶ هزار و ۷۰۰ کیسه خون اطفال در مراکز انتقال خون استان‌هایی که دارای بیمارستان‌ با بخش تخصصی نوزاد هستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، محمد رضا بلالی پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران، از توزیع ۶ هزار و ۷۰۰ کیسه خون اطفال در مراکز انتقال خون استان‌هایی که دارای بیمارستان‌هایی با بخش تخصصی نوزادان و کودکان هستند، خبر داد و گفت: نوزادان با وزن کم هنگام تولد، اغلب در دوران نوزادی نیازمند تزریق مکرر خون هستند و استفاده از کیسه‌های خون عادی منجر به اتلاف خون همچنین قرار گرفتن نوزاد در معرض آنتی‌ژن‌های چندین اهداکننده و افزایش احتمال واکنش‌های تزریق خون می‌شود.

وی تاکید کرد: استفاده از کیسه‌های خون اطفال علاوه بر جلوگیری از اتلاف حجم زیادی از خون، مزایای دیگری مانند جلوگیری از بروز واکنش‌های تب زا و کاهش انتقال عفونت های منتقله از راه خون را نیز در پی دارد.

بلالی تصریح کرد: این کیسه‌های خون در مراکز انتقال خون توزیع شده است و در فرایند اهدای خون مورد استفاده قرار می‌گیرد و به این منظور ابتدا خون کامل یک اهدا کننده در کیسه اصلی حاوی ماده ضد انعقاد جمع آوری می‌شود و در زمان تهیه فرآورده پس از سانتریفیوژ و جداکردن پلاسما و فیلتراسیون (کاهش گلبول سفید) به سه قسمت مساوی (حجم هر کدام ۸۰ تا ۱۰۰ سی سی) در کیسه‌های اطفال تقسیم می‌شود و این کیسه‌ها طبق تقاضا در اختیار مراکز تخصصی نوزادان و کودکان قرار می گیرد.

پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران توضیح داد: در مورد کودکان مقدار خون قابل تزریق با توجه به وزن و دستور پزشک معالج تعیین می شود و این کیسه ها برای کودکانی تا سن ۱۲ سال کاربرد دارد.

بلالی توضیح داد: این کیسه‌های خون در درمان نوزادان نارس، کودکان و شیرخواران نیازمند تزریق خون مکرر مثل بیماران سرطانی استفاده می‌شود.

وی افزود: با این کیسه‌های خون، در بیمارانی که لازم است چند نوبت خون دریافت کنند، در نوبت‌های دوم و سوم نیز از خون همان اهدا کننده اول استفاده می‌شود.

پزشک دفتر مدیریت نظارت بر تولید و مصرف خون سازمان انتقال خون ایران تاکید کرد: این کیسه‌ها فیلتردار بوده و خون تهیه شده کم لوکوسیت است که سبب می‌شود واکنش‌های ناشی از تزریق خون کاهش یابد ضمن اینکه تا ۷۲ ساعت کراس مچ اولیه معتبر است و کودک در معرض خونگیری مجدد برای آزمایشات مربوط قرار نمی گیرد.

کد مطلب 6856419

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