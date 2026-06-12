استقرار تیم سیار خونگیری در مرکز سلامت نیکان شهر کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرارسیدن روز جهانی اهدای خون، اظهار کرد: به منظور تسهیل مشارکت شهروندان در این اقدام انسان‌دوستانه، واحد سیار اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در مرکز سلامت نیکان مستقر خواهد شد.

وی افزود: این برنامه روز شنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به اهدای خون می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۱۸ با حضور در محل تعیین شده، خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه اهدای خون نقش مهمی در تأمین نیاز مراکز درمانی دارد، تصریح کرد: مشارکت مستمر مردم در این امر خیرخواهانه، ضامن تأمین ذخایر خونی مورد نیاز بیماران، مصدومان حوادث و افرادی است که به فرآورده‌های خونی نیاز دارند.

میرزاده ادامه داد: واحد سیار خونگیری در مرکز سلامت نیکان واقع در بلوار سی‌متری اول، روبه‌روی بلوار آل‌آقا مستقر خواهد شد و تمامی فرآیندهای خونگیری مطابق با استانداردهای ایمنی و بهداشتی انجام می‌شود.

وی از شهروندان واجد شرایط دعوت کرد با همراه داشتن کارت شناسایی معتبر در این پویش انسان‌دوستانه شرکت کنند و با اهدای خون، در نجات جان بیماران سهیم باشند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: فرهنگ اهدای خون یکی از جلوه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و امیدواریم با استقبال مردم نیکوکار استان، ذخایر خونی مورد نیاز مراکز درمانی بیش از پیش تقویت شود.