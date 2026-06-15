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کد مطلب 6860931
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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶

تصاویری از یک کافه هنجارشکن در شمال تهران که پلمب شد

تصاویری از یک کافه هنجارشکن در شمال تهران که پلمب شد

تصاویری از کافه ای در شمال تهران که با ورود دادستانی به علت انتشار تصاویری مغایر قانون پلمب شد.

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