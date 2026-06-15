به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر دوشنبه در بازدید سرزده از دادگستری شهرستان دیواندره، روند رسیدگی به پرونده‌ها، عملکرد شعب و آمار موجودی پرونده‌های قضایی شهرستان را به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در جریان این بازدید و پس از حضور در تمامی شعب محاکم، دادگاه صلح، اجرای احکام و دادسرای عمومی و انقلاب دیواندره، به‌مدت سه ساعت وضعیت کاری مجموعه قضایی شهرستان را از نزدیک ارزیابی کرد.

وی در ادامه در جمع قضات و کارکنان اداری دادگستری دیواندره، با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده اظهار داشت: تلاش شبانه‌روزی و اراده راسخ همکاران قضایی و اداری در جهت کاهش موجودی پرونده‌ها، موجب رضایت الهی و افزایش رضایتمندی عمومی خواهد شد.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال گذشته افزود: با وجود افزایش موجودی پرونده‌ها، اطمینان داریم با مدیریت صحیح اوقات رسیدگی، نظارت مستمر و تلاش مضاعف، پرونده‌های معوق و مسن در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف خواهند شد.

وی همچنین بر لزوم حمایت دستگاه قضایی از تولید مشروع و قانونی تأکید کرد و گفت: در راستای تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و تحقق شعار سال، دستگاه قضایی در کنار تولیدکنندگان واقعی قرار دارد و رفع موانع تولید و حمایت از اشتغال از اولویت‌های اصلی است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان با بیان اینکه هدف اصلی تشکیل عدلیه اجرای عدالت و صیانت از حقوق عامه است، تصریح کرد: رسیدگی منصفانه و بدون جهت‌گیری به پرونده‌ها، زمینه‌ساز احقاق حق و تحقق عدالت در جامعه خواهد بود و قضات باید همزمان با ارتقای دانش حقوقی خود، رسالت خطیر قضاوت را به بهترین شکل انجام دهند.

وی همچنین نرخ ۹۹.۲ درصدی ابلاغ الکترونیکی در دادگستری دیواندره را قابل توجه دانست و با اشاره به اجرای نظام جدید آماری در قوه قضاییه از ابتدای مردادماه سال جاری، اظهار داشت: بر اساس این نظام، برای هر پرونده سقف زمانی مشخصی تعیین شده و رسیدگی باید در مهلت مقرر به صدور رأی منتهی شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف قضایی استان در اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه تأکید کرد و گفت: تحقق کامل برنامه‌های تحولی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و تلاش جدی مدیران و کارکنان قضایی است.

در حاشیه این بازدید نیز رئیس کل دادگستری استان با تعدادی از مراجعان دیدار و ضمن بررسی درخواست‌های آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی صادر کرد.