دریافت 64 MB کد مطلب 6861517 https://mehrnews.com/x3ckMY ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ کد مطلب 6861517 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶ انتقادات بیسابقه کارشناس شبکه صهیونیستی اینترنشنال از ترامپ کارشناس صهیونیستی شبکه اینترنشنال گفت: ترامپ یک دروغگوی کذاب است و به هیچ کدام از وعده های خود عمل نکرده است. کپی شد مطالب مرتبط روایت معاون ترامپ از تفاهم با ایران: یک سند کلی است واکنش عصبی نتانیاهو به تفاهم ایران و آمریکا: از لبنان عقب نمینشینیم رسانه صهیونیستی: اسراییل قربانی دستیابی به توافق ایران-آمریکا شد برچسبها دونالد ترامپ ترامپ رژیم صهیونیستی
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