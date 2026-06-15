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کد مطلب 6861517
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۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۶

انتقادات بی‌سابقه کارشناس شبکه صهیونیستی اینترنشنال از ترامپ

انتقادات بی‌سابقه کارشناس شبکه صهیونیستی اینترنشنال از ترامپ

کارشناس صهیونیستی شبکه اینترنشنال گفت: ترامپ یک دروغگوی کذاب است و به هیچ کدام از وعده های خود عمل نکرده است.

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